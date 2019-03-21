嘿咻到一半前男友「沒辦法」...她拔刀殺人苦喊：下輩子別再見！

▲尤女與前男友發生性關係後，因思及過往的愛恨情仇竟拔刀殺人。（圖／記者林悅翻攝）

地方中心／台南報導

台南市一名尤姓女子與郭姓男子交往期間分分合合，2017年7月間，尤女應邀前往前男友郭男住處，2人發生性關係，做到一半時，尤女認為郭可能在外面與其他女人發生關係，於是先向對方表示「沒辦法就不要勉強先休息」，而後突然想起過往的恩怨情仇，竟由愛生恨，對郭男說「下輩子我們不要再見面了，我馬上到」，抽出水果刀刺死對方。台南地方法院依殺人罪判尤女15年徒刑。

據了解，2018年7月20日清晨7時許，郭男酒後打電話約尤女在住處見面，尤女在約8點半時進入郭男住處，2人躺在床上發生性關係。尤女突然想起2人過往的恩怨情仇，竟趁對方翻身側躺的時候，向他說了句「下輩子我們不要再見面了，我馬上到」，隨即從包包中抽出平時防身用的水果刀，朝郭男的右頸刺去，頓時血光四濺。尤女拔出刀後，郭男緩慢起身朝向尤女走來，此時尤女再度出手持刀刺向郭男的左上腹，導致對方休克當場死亡。

而後尤女先是搭乘計程車離開現場，回到租屋處後，再駕駛自己的黑色自小客車南下屏東老家。警方透過尤女的妹妹得知，尤女情緒激動，表示要開車去台東跳海自殺，先是苦口婆心的勸阻尤女尋短，而後趕緊於21日傍晚將她帶回市警一分局偵訊，並將她依殺人罪移送台南地檢署偵辦。

尤女在法院審理時供稱，由於從事八大行業要防身才會隨身攜帶水果刀，案發前一日她下班時沒回住處，所以沒將刀子取出，兩人發生性關係時，她猜想對方應該在外面有跟別的女人發生關係，「我告訴他沒辦法就不要勉強先休息」，之後尤女躺在床上想著「兩個人都那麼苦，我想帶他離開這個世界不想他那麼痛苦」，所以才出手殺人。

法官審理後認為，2人數度分合，之間又有經濟、生活壓力及感情糾葛，案發時是被害人主動邀約尤女才前往住處，為臨時起意、萌生殺機，衡量尤女坦承犯行，並有悔悟歉疚之意，依殺人罪判她15年徒刑。

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