獨／超跑少東「愛作夢」年燒20億落跑　富爸氣到2度住院：出來面對

▲改裝廠遭爆砸。（地方中心翻攝，下同）

地方中心／採訪報導

一名陳姓少東疑似因欠款跑路，在幾天前被大批黑衣人前往他經營的改裝廠撒冥紙，店門還被噴下「欠錢不還」的字樣。對此，他爸爸表示，還搞不清楚狀況，兒子已經失聯一個禮拜了，只有過過朋友打電話報平安，自己已經氣到住院兩次。

《ETtoday新聞雲》記者致電給陳男的爸爸，電話中他的語氣聽起來相當疲憊，而他表示，「我還搞不清楚狀況，我也不太了解...最近都失聯，大概失聯一個禮拜了都找不到，已經有在台中報案失蹤」此外，他也表示，「（兒子）有透過朋友打電話報平安...我氣到住院兩次，我也不知道怎麼處理，他應該要出來自己面對，我也不敢看新聞」此外，陳男的爸爸也表示，「我氣都氣死了，心也很痛」。

失聯的陳姓少東年紀輕輕名下就已有12輛名貴超跑，他從12歲開始研究超跑，之後對Mazzanti一見鍾情，甚至還打算入手有「義大利神獸」之稱的最貴超跑Mazzanti Evantra。此外，先前媒體也報導，陳男當初為了創業，還一度鬧起家庭革命，但他如今卻被爆出欠債20億失聯，店面還遭大批黑衣人噴紅漆、撒冥紙，就連自己的爸爸也連絡不上他，下場不免讓人感到唏噓。

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