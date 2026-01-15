「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

▲陳亭妃、謝龍介將第六度對決。（合成圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（15日）公布台南市長初選民調結果，陳亭妃60.85%擊敗林俊憲58.16%，以2.7個百分點的些微差距出線，回顧初選過程波瀾不斷，台南包含立委、議員在內幾乎所有民代都力挺林俊憲，甚至請到前行政院長蘇貞昌等大咖為其站台。陳亭妃則是請來同為黨內孤鳥的王世堅，還有陳水扁力挺，即便是一人戰全黨，陳亭妃仍複製她在中常委選舉中的驚人表現，以一人之力突圍，但之後如何彌補初選裂痕，是陳亭妃首個課題。

經過昨四個小時的電話民調調查後，民進黨中央今上午10點30分開封民調、跑數據，稍早正式公布民調結果，陳亭妃在中央黨部、山水、精湛民調都拿下58至62%，在中央黨部民調最高，林俊憲在三家民調落在57至59%，最終民調統計，陳亭妃60.85%擊敗林俊憲58.16%。陳亭妃以2個百分點的些微差距勝出，下週將提報中執會正式提名，第六度對決國民黨立委謝龍介，也要挑戰成為府城400年來首位女市長。

林俊憲被視為賴清德嫡系人馬幾乎獲全黨力挺

然而，比起市長選戰，陳亭妃需要先面對黨內初選裂痕問題，相較高雄、嘉義縣，此次台南初選廝殺相當激烈，兩人在地方行程就是暗潮洶湧，頻頻卡位，電視政見說明會更是火花四射，林俊憲以過去台南議會議長選舉跑票事件、跟藍軍過從甚密等事質疑陳亭妃，陳則是數度提到光電案回擊，並針對多份坊間民調報請黨中央介入處理，廝殺之激烈也讓民眾側目、支持者焦慮。

初選過程中，林俊憲被視為總統賴清德嫡系人馬，幾乎獲得全黨力挺，包含郭國文、王定宇、賴惠員、林宜瑾等在地立委同僚，及台南當地綠營議員都挺林俊憲，選戰後期，林更請來前行政院長蘇貞昌、前台南縣長陳唐山等大咖力挺，氣勢頗旺；反觀陳亭妃，選戰後期造勢幾乎是一人騎鐵馬，也只請來同為黨內孤鳥的綠委王世堅、前總統陳水扁站台，幾乎是在台南一人戰全黨。

且這次初選激烈之程度，早在前年黨內中常委選戰就有跡象，當時陳亭妃堅持參選黨內中常委，並被所屬派系正國會開除，外界一路看衰下，陳亭妃靠一己之力成功突圍拿下席次，進入黨內權力核心，在這次初選中，陳亭妃複製前年中常委選戰的驚人表現，同樣在幾乎「一人戰全黨」狀況下出線，足見其政治實力雄厚。

但初選過程廝殺過於激烈，現在如何弭平裂痕，成為陳亭妃首要工作，陳亭妃選前就說，初選以來她受到許多攻擊、抹黑，但她都「吞下去」，為的就是選後的團結，願做最大的「桶箍」，團結沒有問題。初選結果出爐後，陳亭妃也表示，接下來會拜會林俊憲、其他台南立委、市長黃偉哲甚至總統賴清德請益，並稱自己會努力成為賴清德2028連任最大底氣。

林俊憲則是第一時間表態，接下來會支持陳亭妃，只有團結才能打贏市長選舉，也許需要一段時間的磨合，但不管如何，會盡力來幫忙，要打贏2026大選不容易，民進黨一定要團結，呼籲大家接受並尊重這樣的初選結果。

若台南綠地變藍天，是民進黨、黨主席賴清德不可承受之重，現今黨內團結似乎邁出第一步，但接下來真正大選過程中兩人如何真誠合作，仍考驗陳亭妃手腕。