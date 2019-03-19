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陳水扁與郭國文握手　陳筱諭母親淚：犧牲我小孩至少告訴我

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▲台南市第二選區立委補選候選人陳筱諭，在麻豆代天府舉行競選總部成立大會，現場湧入2萬人潮，展現驚人的動員實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳筱諭在麻豆代天府舉行競選總部成立大會，當天扁媽以血壓高為由缺席。（圖／記者林悅翻攝）

政治中心／綜合報導

台南立委補選由民進黨郭國文勝出。無黨籍陳筱諭的母親、前台南市議員郭秀珠18日接受政論節目訪問時表示，多年來自己很用心照顧前總統陳水扁的母親，但看到陳水扁與郭國文握手，選擇犧牲她女兒，讓她相當難過，「犧牲我小孩至少告訴我」。

郭秀珠表示，過年前，她帶陳筱諭向陳水扁請益，陳水扁就教她們要掛招牌，她花了100多萬幫陳筱諭跟陳水扁掛合影的招牌，招牌上寫「特赦阿扁總統，社會和解，台灣團結」，未料卻引來批評的聲浪，很多人打電話來罵，但她當時想說只要陳水扁能夠特赦，陳筱諭選舉能夠成功就好。

郭秀珠透露，陳水扁還稱自己是民進黨，無法在陳筱諭總部成立時出席，那就派扁媽去，沒想到總統蔡英文在陳筱諭總部成立前一天去探望扁媽，隔天扁媽以血壓高為由缺席，接著台南市長黃偉哲、郭國文等人拜會陳水扁，最後陳水扁突然力挺郭國文。

郭秀珠指出，自己無悔照顧扁媽10幾年，陳水扁被關的時候，都是她在照顧扁媽，自己就像是扁媽的女兒一樣，陳水扁回來後，她也持續照顧，但讓她感到難過的是，陳水扁卻選擇犧牲她女兒，支持郭國文，「我希望阿扁總統，你如果心裡還認為我是你的親戚、你的朋友，希望你出來說清楚，不要再讓我的女兒傷害這麼大」。

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關鍵字：陳水扁,郭國文,陳筱諭,郭秀珠

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