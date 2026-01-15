　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

代表台灣出賽！葛藍喬安娜「與周杰倫差異」曝　體育大叔：沒白來

▲葛藍喬安娜。（圖／取自葛藍喬安娜臉書）

▲以台灣身分參賽的葛藍喬安娜。（圖／取自葛藍喬安娜臉書）

網搜小組／劉維榛報導

天王周杰倫以球員身分參加澳網「一分大滿貫」賽事，首輪就遭到淘汰，但場上還有一顆閃耀的台灣新星，就是台英混血網球女將葛藍喬安娜，可惜以一勝之差飲恨，拿下亞軍。體育評論粉專《體育大叔》感動直呼，她沒有白來，盼她明年再回到澳網，且代表台灣參加比賽。

體育大叔》在臉書粉專指出，不同於周杰倫是被邀請參加「一分大滿貫」，葛藍喬安娜是從會外賽連過4關打進來，而且意外成為場上的大驚奇，打敗男單世界第三的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），以及澳洲「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞軍也驕傲　台灣女孩發光發熱

葛藍喬安娜一路過關斬將挺進冠軍決賽，對上澳洲業餘男子好手史密斯（Jordan Smith）時，猜拳取得率先發球權的葛藍喬安娜，卻在一次回擊意外出界，無緣奪冠屈居本次賽事亞軍。

對此，《體育大叔》直言可惜，但認為葛藍喬安娜這趟並沒有白來，反而讓全場觀眾看到這位既漂亮又大方的台灣女孩。

事實上，葛藍喬安娜才在坎培拉網球國際賽拿下女單冠軍，這也是葛藍喬安娜生涯首座WTA冠軍，目前世界女單排名也上升至117名，為當今台灣女將最高排名。

葛藍喬安娜：代表台灣是想感謝台灣

出生於英國的葛藍喬安娜，爸爸是英國人，媽媽是台灣人，但她選擇以台灣身分征戰國際賽事，最讓《體育大叔》感到動容的是，葛藍喬安娜說道，「我對台灣比較有熱情、有強烈連結，代表台灣是想感謝台灣，感謝一路幫助我的台灣人。」

對此，《體育大叔》信心喊話，盼望明年葛藍喬安娜能再回到澳網，「不是打表演賽，而是代表台灣參加正式的比賽！」

文章曝光後，網友也紛紛感動大讚，「台灣之光」、「台灣的代表就是美麗大方」、「希望明年她能奪牌」、「好可愛的女孩」、「超棒的，從頭看到尾只求喬安娜能拿下一百萬澳幣，雖然球出界了，但這趟旅程真的很不簡單，讓她在澳網的鏡頭超多的，還有球迷找她拍照簽名，真替她開心，期待未來的表現」、「用台灣代表身分參賽就是強」。

※本文獲得《體育大叔》授權提供。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%
行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

家正婦＋1！宋晟睿初見林家正：真的好帥　給人感覺很舒服

工地成本最多增2億！　賴正鎰：「土方之亂」需4~5年平息

LIVE／張文北市街頭隨機狠殺3人　北檢開記者會說明調查結果

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！背心太低胸⋯包不住上圍 事業線全被拍

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

AI會取代數學家嗎？陶哲軒：工具進步，不等於思考被取代

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

【爆陰謀論】初選「差0.6個百分點落敗」！　邱議瑩喊：比賽已經結束

生活熱門新聞

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

22歲嫩妹激戰到一半突嘴歪臉斜！醫驚：再慢就截肢

黃立成幣圈慘賠6.6億　舊愛劉容嘉不忍發聲

洗襪子要翻面嗎？日本家事達人給答案

洛鞍颱風估今生成　明雨區擴大

「小鳥吃吐司」爆倒閉！負責人欠百萬薪跑路

早餐店「三色豆奶茶」爆紅　實際口感曝

急凍4天！　下波挑戰寒流

更多熱門

相關新聞

周杰倫澳網「1萬丟地上」！

周杰倫澳網「1萬丟地上」！

周杰倫在台灣時間14日下午登上澳洲網球公開賽，並以球員身分參加「一分大滿貫」賽。雖然首輪就遭到淘汰，但他開賽前丟掉的墨鏡，已經瞬間在網路上掀起討論！

周杰倫登澳網　「腳上戰鞋」被神出

周杰倫登澳網　「腳上戰鞋」被神出

周杰倫澳網穿搭超講究！

周杰倫澳網穿搭超講究！

葛藍喬安娜澳網一分大滿貫賽飲恨亞軍

葛藍喬安娜澳網一分大滿貫賽飲恨亞軍

周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖

周杰倫戰澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　1舉動超暖

關鍵字：

葛藍喬安娜周杰倫澳網一分大滿貫台灣參賽

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

26歲女「每天2杯手搖飲」一輩子洗腎！

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面