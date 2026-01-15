代表台灣出賽！葛藍喬安娜「與周杰倫差異」曝　體育大叔：沒白來

▲以台灣身分參賽的葛藍喬安娜。（圖／取自葛藍喬安娜臉書）



網搜小組／劉維榛報導

天王周杰倫以球員身分參加澳網「一分大滿貫」賽事，首輪就遭到淘汰，但場上還有一顆閃耀的台灣新星，就是台英混血網球女將葛藍喬安娜，可惜以一勝之差飲恨，拿下亞軍。體育評論粉專《體育大叔》感動直呼，她沒有白來，盼她明年再回到澳網，且代表台灣參加比賽。

《體育大叔》在臉書粉專指出，不同於周杰倫是被邀請參加「一分大滿貫」，葛藍喬安娜是從會外賽連過4關打進來，而且意外成為場上的大驚奇，打敗男單世界第三的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），以及澳洲「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞軍也驕傲 台灣女孩發光發熱



葛藍喬安娜一路過關斬將挺進冠軍決賽，對上澳洲業餘男子好手史密斯（Jordan Smith）時，猜拳取得率先發球權的葛藍喬安娜，卻在一次回擊意外出界，無緣奪冠屈居本次賽事亞軍。

對此，《體育大叔》直言可惜，但認為葛藍喬安娜這趟並沒有白來，反而讓全場觀眾看到這位既漂亮又大方的台灣女孩。



事實上，葛藍喬安娜才在坎培拉網球國際賽拿下女單冠軍，這也是葛藍喬安娜生涯首座WTA冠軍，目前世界女單排名也上升至117名，為當今台灣女將最高排名。

葛藍喬安娜：代表台灣是想感謝台灣



出生於英國的葛藍喬安娜，爸爸是英國人，媽媽是台灣人，但她選擇以台灣身分征戰國際賽事，最讓《體育大叔》感到動容的是，葛藍喬安娜說道，「我對台灣比較有熱情、有強烈連結，代表台灣是想感謝台灣，感謝一路幫助我的台灣人。」

對此，《體育大叔》信心喊話，盼望明年葛藍喬安娜能再回到澳網，「不是打表演賽，而是代表台灣參加正式的比賽！」

文章曝光後，網友也紛紛感動大讚，「台灣之光」、「台灣的代表就是美麗大方」、「希望明年她能奪牌」、「好可愛的女孩」、「超棒的，從頭看到尾只求喬安娜能拿下一百萬澳幣，雖然球出界了，但這趟旅程真的很不簡單，讓她在澳網的鏡頭超多的，還有球迷找她拍照簽名，真替她開心，期待未來的表現」、「用台灣代表身分參賽就是強」。

※本文獲得《體育大叔》授權提供。