林俊憲、陳亭妃誰出線？　民調完成「妃憲大戰」結局中午前揭曉

記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，台南市是壓軸執行初選民調的選區，昨晚已完成初選民調調查。民進黨中央今（15日）上午10點30分將在2位參選人代表陪同下開封民調資料，經統計後，預計11點20分民調結果出爐，此次民進黨初選廝殺最激烈的「妃憲大戰」，最終結果即將揭曉。

民進黨在2026選戰提名部分，有3縣市需要初選，包含嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。前兩日，高雄、嘉義縣初選民調出爐，分別由賴瑞隆、蔡易餘拔得頭籌，另外三位有志參選者也獻上祝福、喊話團結。而今日即將揭曉台南初選民調結果。

林俊憲指出，市長初選的民調已經結束，預計中午黨中央就會宣布結果。感謝昨晚所有在家幫他顧電話的鄉親朋友，大家辛苦了。這段時間，無論是在第一線奔走，或是在家中默默守著電話、替我加油打氣的朋友，每一份支持、每一通電話，自己都牢牢記在心裡。

林俊憲表示，「要誠心感謝一路以來陪伴我、鼓勵我、相信我的每一位鄉親。因為有你們的支持，我才能走到今天，也因為大家的團結與付出，這條路才能走得如此踏實。會記得這份信任，持續為我們的家打拼，為台南、為市民全力以赴，謝謝大家！」

陳亭妃則表示，民進黨台南市長初選民調已經順利完成。要感謝每一位幫亭妃守在電話旁邊的朋友，許多支持者興奮的回報有接到電話，在這個時候「唯一支持陳亭妃就是我們的共同語言」，等待中央黨部早上10:30會開封民調資料。