政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林俊憲、陳亭妃誰出線？　民調完成「妃憲大戰」結局中午前揭曉

▲▼林俊憲、陳亭妃。（合成圖／記者徐文彬、林敬旻攝）

▲林俊憲、陳亭妃。（合成圖／記者徐文彬、林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，台南市是壓軸執行初選民調的選區，昨晚已完成初選民調調查。民進黨中央今（15日）上午10點30分將在2位參選人代表陪同下開封民調資料，經統計後，預計11點20分民調結果出爐，此次民進黨初選廝殺最激烈的「妃憲大戰」，最終結果即將揭曉。

民進黨在2026選戰提名部分，有3縣市需要初選，包含嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。前兩日，高雄、嘉義縣初選民調出爐，分別由賴瑞隆、蔡易餘拔得頭籌，另外三位有志參選者也獻上祝福、喊話團結。而今日即將揭曉台南初選民調結果。

林俊憲指出，市長初選的民調已經結束，預計中午黨中央就會宣布結果。感謝昨晚所有在家幫他顧電話的鄉親朋友，大家辛苦了。這段時間，無論是在第一線奔走，或是在家中默默守著電話、替我加油打氣的朋友，每一份支持、每一通電話，自己都牢牢記在心裡。

林俊憲表示，「要誠心感謝一路以來陪伴我、鼓勵我、相信我的每一位鄉親。因為有你們的支持，我才能走到今天，也因為大家的團結與付出，這條路才能走得如此踏實。會記得這份信任，持續為我們的家打拼，為台南、為市民全力以赴，謝謝大家！」

陳亭妃則表示，民進黨台南市長初選民調已經順利完成。要感謝每一位幫亭妃守在電話旁邊的朋友，許多支持者興奮的回報有接到電話，在這個時候「唯一支持陳亭妃就是我們的共同語言」，等待中央黨部早上10:30會開封民調資料。

「非核不可」喊得很大聲　但誰來承擔最壞後果?

近來，從AI資料中心到半導體產業，多位企業界人士公開主張台灣「非核不可」，甚至將核電描繪為產業競爭力的必要條件。這類說法乍看務實，卻刻意跳過了一個更關鍵的問題：台灣的制度，是否真的準備好承擔核電一旦出事的後果?

失控的佔有慾　請賴總統以蒼生為念吧

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

施俊吉嘆：若川普關稅判決違法　台灣何需現在拿5座晶圓廠去換？

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

