記者黃翊婷／綜合報導

民進黨高雄市長初選結果公布，由立委賴瑞隆順利出線。國民黨高雄市議員白喬茵認為，綠營這場高雄市長初選打了1年多，賴瑞隆靠著看板、文宣、廣告等方式，擊敗3名幾乎用生命在衝刺的同黨對手，外界估計賴這1年來恐怕燒掉幾千萬至上億元，「也再次證明，在台灣政治現實裡，新台幣跑起來，往往比勤勞的雙腳更有用。」

▲白喬茵在臉書發文分析賴瑞隆從綠營高雄市長初選中勝出的原因。（圖／翻攝自Facebook／白喬茵）

民進黨高雄市長初選 白喬茵揭賴瑞隆勝出原因

白喬茵14日晚間在臉書發文表示，綠營這場高雄市長初選打了1年多，卻由「本人實體曝光率」最低的賴瑞隆勝出，賴沒有最密集的行程、沒有最拚命跑基層，卻靠著看板、文宣、廣告、固樁等方式，擊敗3名幾乎用生命在衝刺的同黨對手，「熟悉選舉運作的人都知道，這樣的規模不可能便宜。外界普遍估計，這1年多恐怕燒掉幾千萬至上億元，也再次證明，在台灣政治現實裡，新台幣跑起來，往往比勤勞的雙腳更有用。」

白喬茵指出，問題是賴瑞隆沒有這麼雄厚的財力，這一波又一波宣傳的背後，仰賴的是長期資金充沛的派系奧援，依據她的觀察，綠營新潮流確實培養出不少優秀的基層民代，「但老高雄人同時也很清楚，只要歸順新潮流，政治生命往往就不再完全屬於自己，而是與整個派系的利益深度綁定。正面來看是團結互助，負面來看，就是一邊分攤責任一邊分杯羹，讓再優秀的政治工作者，也很難清醒地點出自己所屬派系的問題。」

白喬茵：賴瑞隆出線不是來當市長的

白喬茵認為，賴瑞隆經常強調自己的經歷，包含新聞局、海洋局、觀光局，但這些經歷是否可以轉化為更精準的市政判斷與決策能力，不少人是抱持悲觀看法的，因為真正了解高雄政治生態的人都明白，「賴瑞隆出線，不是來當市長的，他是被新潮流挑來當吉祥物的」，只要賴繼續聽話，選戰要用掉多少資源都不是問題，而且就算未來賴再贏一次，頂多也只能當「地面市長」，真正掌握高雄命運的「地下市長」仍是新潮流那幾隻看不見的黑手。