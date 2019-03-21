新竹市監理站虐童！「2歲兒」被抓起摔牆壁、踹胸　路人：根本當狗

記者陳凱力、林姸君／新竹報導

新竹爆料公社接獲匿名爆料，指出20日下午4時許新竹市監理站發生疑似虐童事件，一名年紀約2歲的小孩被一名男子用腳踹胸口、打頭以及丟到椅子，整段過程好像在抓小狗一樣。稍早《ETtoday新聞雲》記者查證，確有此事，不過目前尚未報案，待報案後將全面啟動調查程序。

▲警方調閱監視器。（圖／記者陳凱力攝，下同）



新竹爆料公社站長指出，接獲匿名爆料，對方指出小孩子被打後不斷哭泣，不僅胸口被踹、頭還被拉去撞牆，甚至整個人被騰空抓起丟到椅子上；旁邊的人全部看傻，當下沒有一個人敢報警，怕觸怒打人的男子。

▲調閱監視器以釐清施暴人的身分。



爆料的人說明，後來監理站的站長跟副座有去看監視器，不過沒有報警，不曉得最後結果怎麼樣，才會委託新竹爆料公社站長發布消息，請各界媒體人查證，希望可以拯救一個現在可能身處火海的孩子。

《ETtoday新聞雲》記者稍早致電監理站，確認確有此事。新竹市監理站站長表示，在櫃檯看見男子誇張施暴的行徑，只是當要出面制止時，男子已經將小孩帶走；由於該名男子不是來監理站辦理的當事人，站所內並不知道他的身分，但現場有監視器，將會把監視器畫面調閱出交給警方。

目擊者指出，小朋友在現場跑來跑去、爬上爬下，又不斷拉扯牆壁上電線，疑似父親的男子多次制止，仍不見效，最後男子在情緒失控下給了小朋友「重重3下」，而疑似孩子的媽媽這時走過來，把小朋友扶正之後離去。