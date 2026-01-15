　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／光復鄉長林清水聲押禁見！堰塞湖溢流釀19死　檢當庭逮捕

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，總計造成19人死亡，至今仍有5人失聯。花蓮地檢署14日上午指揮檢調發動搜索，搜索光復鄉公所、鄉長林清水住處等地，並將林清水、公所秘書張源寶、民政課前承辦員曾女、民政課課長王詠濬等4人帶回偵訊，全案朝過失致死、偽造文書、廢弛職務等方向偵辦。經數小時訊問後，14日深夜11時許，4人移送花蓮地檢署複訊，其中1人獲請回、2人分別以15萬、20萬元交保，而鄉長林清水則遭檢方聲請羈押禁見。

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流19死，光復鄉長林清水涉嫌重大，遭聲押禁見。（圖／民眾提供）

▲花蓮縣光復鄉長林清水深夜移送花蓮地檢署複訊。（圖／民眾提供）

檢方調查，114年9月23日強颱樺加沙外圍環流挾帶豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮縣光復鄉災情嚴重，迄今共有19人死亡、5人失蹤。花檢為查明是否有人為疏失或公務員涉及刑事責任，第一時間已指派主任檢察官與檢察官組成專案小組，指揮警調積極偵辦。

案經專案小組縝密蒐證及多方調卷研析，認花蓮縣光復鄉公所鄉長林清水、公所秘書張源寶、民政課課長王詠濬、民政課前承辦員曾女等4人均為災害防救業務人員，明知農業部林業及自然保育署花蓮分署已分別於9月21日11時發布黃色警戒（預防性撤離）、同月22日7時發布紅色警戒（強制撤離），竟未依災害防救法等規定，積極推動疏散撤離作為，並於撤離人數統計表浮報登載不實之撤離人數後，陳報花蓮縣政府民政處，致馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午2時50分發生壩頂溢流，並挾帶大量泥沙沖入光復鄉時，因民眾並未預先撤離，導致嚴重災情，至今計有24名民眾因而不幸喪生或失蹤，林清水等4人涉犯刑法第216條、213條之行使公務員登載不實公文書及第276條之過失致死等罪嫌。

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流19死，光復鄉長林清水涉嫌重大，遭聲押禁見。（圖／民眾提供）

花檢為保全證據及釐清案情，於昨（14）日指揮法務部調查局東部地區機動工作站、花蓮縣調查站、花蓮縣警察局刑事警察大隊、鳳林分局，持臺灣花蓮地方法院核發之搜索票，前往花蓮縣光復鄉公所、被告住所等8處執行搜索，並查扣相關證物。被告4人經檢察官訊問後，認均涉犯行使公務員登載不實公文書及過失致死等罪嫌重大，諭知前承辦員曾女請回，限制住居、出海及出境；民政課長王詠濬15萬元交保，限制住居、出境出海；公所秘書張源寶20萬元交保，限制住居出境出海。而鄉長林清水則遭檢方認定有勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭將林逮捕，並向花蓮地院聲請羈押禁見。

快訊／堰塞湖溢流奪19命！光復鄉公所1請回、2交保

快訊／堰塞湖溢流奪19命！光復鄉公所1請回、2交保

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，總計造成19人死亡，至今仍有5人失聯。花蓮地檢署14日上午指揮檢調發動搜索，搜索光復鄉公所、鄉長林清水住處等地，並將林清水、公所秘書張源寶、民政課前承辦員曾女、民政課課長王詠濬等4人帶回偵訊，全案朝過失致死、偽造文書、廢弛職務等方向偵辦。經數小時訊問後，14日深夜11時許，4人移送花蓮地檢署複訊，稍早已有1人獲請回、2人交保。

堰塞湖溢流19死　光復鄉長移送地檢署

堰塞湖溢流19死　光復鄉長移送地檢署

中年男捷運站突抓狂！欲搶警員手機又衝超商

中年男捷運站突抓狂！欲搶警員手機又衝超商

7日籍教練　林威助揭學習改革藍圖

7日籍教練　林威助揭學習改革藍圖

林岱安穿過富邦！轉悍將回家

林岱安穿過富邦！轉悍將回家

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

