快訊／光復鄉長林清水聲押禁見！堰塞湖溢流釀19死　檢當庭逮捕

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，總計造成19人死亡，至今仍有5人失聯。花蓮地檢署14日上午指揮檢調發動搜索，搜索光復鄉公所、鄉長林清水住處等地，並將林清水、公所秘書張源寶、民政課前承辦員曾女、民政課課長王詠濬等4人帶回偵訊，全案朝過失致死、偽造文書、廢弛職務等方向偵辦。經數小時訊問後，14日深夜11時許，4人移送花蓮地檢署複訊，其中1人獲請回、2人分別以15萬、20萬元交保，而鄉長林清水則遭檢方聲請羈押禁見。

▲花蓮縣光復鄉長林清水深夜移送花蓮地檢署複訊。（圖／民眾提供）

檢方調查，114年9月23日強颱樺加沙外圍環流挾帶豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮縣光復鄉災情嚴重，迄今共有19人死亡、5人失蹤。花檢為查明是否有人為疏失或公務員涉及刑事責任，第一時間已指派主任檢察官與檢察官組成專案小組，指揮警調積極偵辦。

案經專案小組縝密蒐證及多方調卷研析，認花蓮縣光復鄉公所鄉長林清水、公所秘書張源寶、民政課課長王詠濬、民政課前承辦員曾女等4人均為災害防救業務人員，明知農業部林業及自然保育署花蓮分署已分別於9月21日11時發布黃色警戒（預防性撤離）、同月22日7時發布紅色警戒（強制撤離），竟未依災害防救法等規定，積極推動疏散撤離作為，並於撤離人數統計表浮報登載不實之撤離人數後，陳報花蓮縣政府民政處，致馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午2時50分發生壩頂溢流，並挾帶大量泥沙沖入光復鄉時，因民眾並未預先撤離，導致嚴重災情，至今計有24名民眾因而不幸喪生或失蹤，林清水等4人涉犯刑法第216條、213條之行使公務員登載不實公文書及第276條之過失致死等罪嫌。

花檢為保全證據及釐清案情，於昨（14）日指揮法務部調查局東部地區機動工作站、花蓮縣調查站、花蓮縣警察局刑事警察大隊、鳳林分局，持臺灣花蓮地方法院核發之搜索票，前往花蓮縣光復鄉公所、被告住所等8處執行搜索，並查扣相關證物。被告4人經檢察官訊問後，認均涉犯行使公務員登載不實公文書及過失致死等罪嫌重大，諭知前承辦員曾女請回，限制住居、出海及出境；民政課長王詠濬15萬元交保，限制住居、出境出海；公所秘書張源寶20萬元交保，限制住居出境出海。而鄉長林清水則遭檢方認定有勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭將林逮捕，並向花蓮地院聲請羈押禁見。