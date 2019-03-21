追殺畫面曝光！悍女機車橫擋休旅車　刀刺劈腿男毀容割頸

▲陳女懷疑男友劈腿，竟攔車持刀猛刺對方。（圖／記者翁伊森翻攝）

地方中心／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉20日晚間發生一起情殺案件，一名32歲陳姓女子因不滿論及婚嫁的36歲陳姓男友劈腿，憤而持水果刀砍殺對方頸部及臉部。陳男被女友的瘋狂舉動嚇傻，負傷逃跑，但陳女卻持刀從後追殺，直到他跑到附近檳榔攤求救才罷手，民眾也趕緊報警。警消到場後立即將陳男送醫治療，所幸未傷及動脈，並無生命危險，而陳女則是被依殺人未遂罪嫌移送法辦。

▲陳女懷疑男友劈腿攔車理論，爆發激烈口角。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方調查，陳女因不滿男友劈腿，20日晚間騎機車到嘉義的大義路上攔車，要找對方理論，雙方因此爆發激烈口角，陳女竟拿出包包裡預藏的水果刀朝對方猛刺，導致陳男左臉及頸部遭到刺傷。陳男遭刺後被女友的瘋狂舉動嚇傻負傷逃跑，但陳女卻不肯罷休，持刀再後猛追，直到對方跑到附近檳榔攤求救，她才停下。

▲陳男負傷逃跑至檳榔攤求救。（圖／記者翁伊森翻攝）

檳榔攤業者表示，男子邊跑邊喊救命，女子則是緊追在後，直到最後男子倒在檳榔攤前，女子才轉身逃跑，而業者見狀也立即報警。警消到場後立即將陳男送醫救治，主要傷勢在左頸部有10多公分刀傷，目前仍住院觀察中，而陳女則是依殺人罪嫌移送法辦。

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