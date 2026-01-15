AIT打臉黃國昌「歡迎賴清德1.25兆國防特別預算」　綠委認罕見

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌快閃美國，昨（14）返台後召開記者會表示，經過這趟華府行，他反對賴政府1.25兆國防特別預算條例的決心更強烈，民眾黨不會接受政院版軍購，還說美方充分理解同意他們的質疑。而美國在台協會（AIT）晚間罕見更新說法表達「歡迎賴清德所提1.25兆國防預算」。綠委王定宇坦言，這些人造謠都造錯項目，原本想利用AIT不會評論個別政治人物的習慣，操作美國背書黃國昌和白營的說法，卻被美國政府正式打臉，AIT此舉實屬罕見。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）



美國在台協會14日下午，以電子郵件方式回覆《ETtoday新聞雲》記者，提供初步回應；不過，AIT罕見於晚間向記者更新回應的內容，除重申美國在台協會處長谷立言去年（2025年）的態度，也強調「歡迎總統賴清德所提的1.25兆國防特別預算」。

王定宇指出，美國肯定台灣編列的8年期1.25兆國防特別預算，這些台灣國防提升的需求就是台美密切合作討論出來的結論，內容除了對美軍購案外，還有包括台美合作研製、在台生產、防空指管系統等許多項目，川普稍早公佈的3300億八項軍購案，裡面有的是編在年度總預算內，根本不是特別預算項目。

王定宇也提到，不久的時間內，美方應該會再核准多項重要軍售項目，這些人造謠都造錯項目。

王定宇表示，美國政府駐台的AIT罕見公開打臉黃國昌、民眾黨和一大堆網路代操公司，除了是正面釐清這些炒作特別預算只有對美軍購3300億的謊言外，更是戳破這些人毫無政治誠信，相信值得觀察是否還有後續。

綠委吳思瑤表示，訪美行對黃國昌應該有斬獲，他不敢全面的反對、要找臺階下，至少從過去為反對而反對轉向，總算有一點點斬獲，黃國昌慣用的手法就是不支持行政院做法，自提版本，但國防外交編列預算是行政權，增加預算是行政院權利，不要再次違法違憲，不要再丟包行政院的版本。

吳思瑤也提到，AIT支持1.25兆美方的說法，大大的啪啪啪打了黃國昌大耳光，否定黃國昌的這些造假，不會因為一趟快閃，就讓黃國昌成為國防部長、軍事專家，有什麼意見大家來修正。