政治

AIT打臉黃國昌「歡迎賴清德1.25兆國防特別預算」　綠委認罕見

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌快閃美國，昨（14）返台後召開記者會表示，經過這趟華府行，他反對賴政府1.25兆國防特別預算條例的決心更強烈，民眾黨不會接受政院版軍購，還說美方充分理解同意他們的質疑。而美國在台協會（AIT）晚間罕見更新說法表達「歡迎賴清德所提1.25兆國防預算」。綠委王定宇坦言，這些人造謠都造錯項目，原本想利用AIT不會評論個別政治人物的習慣，操作美國背書黃國昌和白營的說法，卻被美國政府正式打臉，AIT此舉實屬罕見。

▲▼ 民眾黨訪美團返台記者會-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）

美國在台協會14日下午，以電子郵件方式回覆《ETtoday新聞雲》記者，提供初步回應；不過，AIT罕見於晚間向記者更新回應的內容，除重申美國在台協會處長谷立言去年（2025年）的態度，也強調「歡迎總統賴清德所提的1.25兆國防特別預算」。

王定宇指出，美國肯定台灣編列的8年期1.25兆國防特別預算，這些台灣國防提升的需求就是台美密切合作討論出來的結論，內容除了對美軍購案外，還有包括台美合作研製、在台生產、防空指管系統等許多項目，川普稍早公佈的3300億八項軍購案，裡面有的是編在年度總預算內，根本不是特別預算項目。

王定宇也提到，不久的時間內，美方應該會再核准多項重要軍售項目，這些人造謠都造錯項目。

王定宇表示，美國政府駐台的AIT罕見公開打臉黃國昌、民眾黨和一大堆網路代操公司，除了是正面釐清這些炒作特別預算只有對美軍購3300億的謊言外，更是戳破這些人毫無政治誠信，相信值得觀察是否還有後續。

綠委吳思瑤表示，訪美行對黃國昌應該有斬獲，他不敢全面的反對、要找臺階下，至少從過去為反對而反對轉向，總算有一點點斬獲，黃國昌慣用的手法就是不支持行政院做法，自提版本，但國防外交編列預算是行政權，增加預算是行政院權利，不要再次違法違憲，不要再丟包行政院的版本。

吳思瑤也提到，AIT支持1.25兆美方的說法，大大的啪啪啪打了黃國昌大耳光，否定黃國昌的這些造假，不會因為一趟快閃，就讓黃國昌成為國防部長、軍事專家，有什麼意見大家來修正。

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，期間會晤美國國務院、戰爭部等政府部門，返台後召開記者會。據了解，在此行安排前，美方所獲知與解讀的訊息，黃並非不支持，只是需要一個「過程」，讓他深入了解實情，未來比較能夠支持國防相關預算或特別預算；美方獲知需求後，馬上以高度誠意安排這個「過程」，正是此趟美國行，只是返台記者會所釋出的部分訊息，與美方的認知與預期範疇有不小的落差。

國防預算黃國昌美國在台協會賴清德軍購王定宇吳思瑤民眾黨民進黨

