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立委補選陳水扁操作棄保？　謝龍介：大選一定還用這招

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▲▼前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

▲前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

無黨籍陳筱諭的母親、前台南市議員郭秀珠18日接受政論節目訪問時指控，前總統陳水扁在立委補選幕後操作棄保，支持民進黨的郭國文，犧牲她的女兒。對此，謝龍介隔日接受政論節目訪問時痛批，陳水扁幕後施展棄保的招數，將來在大選時一定還會用這招。

謝龍介19日接受政論節目訪問時表示，陳水扁對陳筱諭這部分，是應該要有一個說明，他認為陳水扁跟郭秀珠之間有很密切的內部情感，當陳筱諭投入選舉後就是一個獨立的個體，可以表達個人理想，在這麼無奈的情形下發生棄保，對陳筱諭而言是很殘忍的。

謝龍介提到，本來想去看陳筱諭，後來想想應該是陳水扁要去看陳筱諭，就是說要有一個說法，讓陳筱諭體諒陳水扁是為了特赦，「所以藉賴清德的口，將軍抽車，助郭國文一陣風之後，逼迫蔡英文在初選的時候，來特赦陳水扁，這樣有得到目的，這樣你要感謝陳筱諭，你如果沒得到目的，你到對陳筱諭陪不是。」

謝龍介指出，台南立委補選，陳水扁之所以會幫助郭國文，就是賴清德找來的，因此，民進黨拿下台南立委後，賴清德馬上說「阿扁有功，所以要特赦」，「賴清德是阿扁一顆棋」，陳水扁藉賴清德來要求特赦，但賴清德初選未必穩過，「現在在等待阿扁這股力量是支持誰」，陳水扁幕後施展棄保的招數，將來在大選時一定還會用這招。

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關鍵字：316補選,台南立委,陳水扁,謝龍介,陳筱諭,郭秀珠,賴清德,特赦

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