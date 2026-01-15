川普簽署232條款　前駐歐盟代表李淳：台灣70%產品恐受影響

▲李淳。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

美國總統川普14日簽署232條款公告，將對部分半導體產品課徵25%關稅。中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員、前駐歐盟代表李淳15日表示，232條款公布後，台灣有加速達成協議的壓力，因為台灣有高達70%的高科技產品可能受到影響。

李淳15日出席國策研究院「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會，他提到，白宮公布了232條款之後，台灣會有加速與美國達成協議的壓力，因為對等關稅只適用於台灣30%出口到美國的產品，台灣還有70%出口到美國的產品，目前是沒有繳對等關稅的，因為是屬於高科技產品，可是這70%的產品，最擔心的就是232條款。

李淳指出，美國今早已經公布對等關稅了，台灣是不是在過去半年，藉由對等關稅談判，也與美國同步進行232條款的談判，談判結果可能會在接下來幾天陸續有消息出來，對台灣的影響可能更直接，「若按照總統府、行政院、經貿辦的說法，台灣應該有爭取到所有夥伴裡最好的待遇，所以就拭目以待。」

李淳強調，在美國的談判是有好幾個不同的項目同時進行，而且是互相牽動，真的是蠻困難的，第一個就是對等關稅，可不可以從20%調降到15%；另一個就是涉及出口美國7成高科技產品的232條款，可不可以爭取到全世界最優惠的條件，最好是有投資就可豁免、不被課關稅。

李淳還說，「這兩項是同步進行，性質相互牽動，但是性質並不相同，這就是台灣會比其他國家更複雜一點的原因，我們的出口結構跟其他國家不大一樣。」