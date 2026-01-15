　
政治

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

▲▼戰略規劃司司長黃文啓出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲戰略規劃司司長黃文啓出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

1.25兆軍購特別條例的內容近期引發討論，國防部戰略規劃司長黃文啓今（15日）在院會後記者會說明，時間不等人，不要認為預算編了之後馬上可以執行；他提醒，今年全球各國都在增加國防預算，也就是在未來幾年之間，大部分國家都會大量採購武器裝備，很多都是跟台灣同形式，「晚一天簽約拖的時間不是1、2天，也不是1、2個月，一但別的國家單子插進去後，等待時間的可能是幾年」，請立法院將特別預算付委進入審查階段，詳細看一下整個規劃。

針對預算規劃，國防部戰略規劃司長黃文啓說，現在整個規劃比過去複雜，以近5年的敵情威脅來說，除了共軍對我國常態侵擾以及可能的全面進犯威脅外，科技的變化也讓我國在武器籌獲上必須做很多的調整。

「所以在這次的特別預算規劃中，針對先期需求的部分，最優先最迫切的部分，進行了很多很多次的討論。」黃文啓說，在討論過程中，必須要考量幾件事情，第一件就是「能不能獲得」，因為目前而言，獲得管道，第一個是自製、第二是外購。自製的部分限於關鍵技術沒有辦法做；外購部分必須考量出售國意願、產能，包含商購也要針對相關商源做深入調查，確定100%可以在預算範圍內執行才納入，風險項目也要納入考量。

至於額度部分，黃文啓說，要兼容考量到持續案的支付，過去有些軍購案預算要持續支付，尤其今年開始，會有很多重要武器裝備一批批進來，「今年開始到後年會進入交運高峰期，也代表付款的高峰期」。

黃文啓說，針對新增需求的部分，公務預算成長空間有限，因應敵情威脅陡增，必須快速籌獲各種戰力，其中很重要的一項就是無人系統的建立。依照目前威脅的狀況，非常重要一點是建立在地產能、打造非紅供應鏈，利用這次的特別預算扶植國內產業界能加入國防自主行列。

黃文啓指出，國防部扮演火車頭的角色，提供足夠誘因與採購數量後，國內廠商才有充分投入意願以及未來潛在商機，所以這部分在先前特別預算記者會就提到這三點，第一個是台灣之盾，第二是建立快速擊殺鏈，第三是打造非紅供應鏈。

「要特別強調，時間不等我們。」黃文啓呼籲，不要以為預算編了之後馬上可以執行，軍購案目前知會國會的5個案子，按舊規定是30天後生效，也就是在這個月中、18日左右，發價書到了之後還要進入議約程序；而發價書必須等到立法院通過預算，才有辦法做簽署，後面才有辦法進行議約。

黃文啓提醒，今年全球各國都在增加國防預算，也就是在未來幾年之間，大部分國家都會大量採購武器裝備，很多都是跟台灣同形式，「晚一天簽約拖的時間不是1、2天，也不是1、2個月，一但別的國家單子插進去後，等待時間的可能是幾年，希望大家注意到」。

「不是一個簡單的數字切割，中間包含很多數字問題，先前已經做過這樣的評估。」黃文啓呼籲，請立法院將特別預算付委進入審查階段，詳細看一下整個規劃。如果有相關問題，國防部虛心檢討做改進，如果時間繼續拖下去，我國所可能遭受的威脅，未來建軍的重大影響，在未來大家一定會逐漸看到。

01/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

行政院國防部軍購

