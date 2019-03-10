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籲快放出阿扁　最強村姑：民進黨擔心特赦後，阿扁總統就會說真話

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▲立委補選候選人陳筱諭，在佳里區子龍廟舉辦行動競選總部亮麗上路活動，陳筱諭率青年軍搭上這輛以大型板車改造而成的行動競選總部，自佳里出發繞行市區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委補選候選人陳筱諭率青年軍繞行市區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南立委補選候選人陳筱諭行動競選總部10日亮相，陳筱諭誓師時表示，她一再呼籲「特赦阿扁」，就是要讓各界知道，民進黨全面執政後，為何遲遲不特赦阿扁總統？因為他們擔心特赦後，阿扁總統就會說真話，改造民進黨，這也是我們家人一路以來，力挺阿扁總統，從未改變的初衷！

台南立委補選進入倒數計時，陳筱諭10日在佳里區子龍廟，舉辦行動競選總部亮麗上路記者會，陳筱諭率青年軍下午搭上這輛以大型板車改造而成的行動競選總部，自佳里出發繞行市區，隨後並進入善化、新市、新化掃街拜票，沿路高喊「不選藍、不選綠，只選陳筱諭！」，很多店家也頻頻燃放鞭炮為掃街車隊助陣造勢。

對於阿扁總統在其臉書粉專發表支持新潮流候選人一事，陳筱諭說，選舉投票日要到了，新潮流就又開始消費阿扁總統了！她強調，現在，阿扁總統的官司、阿扁總統的自由，阿扁兒子陳致中未來的政治前途，全部都掌控在民進黨的新潮流手中！請問大家，這時候的阿扁總統，能說出自己的心內話嗎？

▲立委補選候選人陳筱諭，在佳里區子龍廟舉辦行動競選總部亮麗上路活動，陳筱諭率青年軍搭上這輛以大型板車改造而成的行動競選總部，自佳里出發繞行市區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

她說，阿扁被囚禁期間，母親郭秀珠和全家人一直照顧著扁媽和扁家，她們對阿扁家的想法，了解得比外人都更透徹。扁媽和阿扁總統，對民進黨遲遲不願特赦阿扁，還給他自由這件事，一直掛在心頭！

所以，她和她的家人都知道，阿扁總統現在正處於有話難說的困窘處境，人家要他說什麼，他也只能照做！她之所以會一再呼籲要「特赦阿扁」，就是要讓各界知道，民進黨全面執政後，為何遲遲没有特赦阿扁總統？

 因為一旦特赦阿扁總統，他就可以說出真心話，重新啟動民進黨內部的大改造，屆時，新潮流就會嚥下最後一口氣！這也是我們家人一路以來，力挺阿扁總統，從未改變的初衷！

▲立委補選候選人陳筱諭，在佳里區子龍廟舉辦行動競選總部亮麗上路活動，陳筱諭率青年軍搭上這輛以大型板車改造而成的行動競選總部，自佳里出發繞行市區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳筱諭表示，她的行動競選總部從今天起，開始繞行14個選區，她要向基層的鄉親報告她的參選政見和改革理念。她深信阿扁總統終有一天能恢復自由，民進黨也才會有脫胎換骨的一天，現在她就要踏出改革的第一步，因為「年輕人可以改變全世界」！

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關鍵字：特赦,阿扁,陳筱諭,新潮流,棄保

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