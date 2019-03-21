獨家起底／1年玩完20億！23歲少東擁「神獸」12超跑　落跑列失蹤人口

地方中心／台中報導

擁有全台最貴超跑「義大利神獸」Mazzanti Evantra的陳姓少東，疑似因欠款跑路，在幾天前被大批黑衣人前往他經營的改裝廠撒冥紙，店門還被噴下「欠錢不還」的字樣，而這名陳姓車主的身分也隨之曝光，他竟然還收藏了12部超跑（總市價近2.5億）。

▲陳男的店被爆砸。（圖／地方中心翻攝）

陳姓少東年紀輕輕名下就已有12輛名貴超跑，而他甚至還當起老闆成為Mazzanti亞太區代理商，並拿下藍寶堅尼授權商品與酒莊的全球代理權，同時也是2018年「台北米其林」指定的贊助商，而對超跑極有熱情的他，從12歲開始研究超跑，之後對Mazzanti一見鍾情，甚至入手了有「義大利神獸」之稱的最貴超跑Mazzanti Evantra。

▲▼「義大利神獸」號稱全台最貴超跑。（圖／翻攝Marchetti Sportiva臉書）

根據民眾提供的照片來看，陳男昔日的輝煌可能已經不在，他的改裝廠的門口，聚集了多部車輛，還有不少穿著黑衣的男子就圍在店門口，大批員警也趕到現場處理，就怕出什麼狀況，不過早在警方趕到之前，這群人已經對著改裝廠外頭撒冥紙，就連店內也是難以躲過，停在裡頭的一部車不僅車上被貼上冥紙，還被噴上了紅漆，而這群人甚至還搗毀了裡頭的相關裝潢。陳男年紀輕輕就當起老闆，2018年4月接受媒體專訪時，還相當風光，但如今卻發生這樣的事也不免讓人感到相當疑惑。

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