前5戰5勝！陳亭妃第六度對決謝龍介　一圖比較2人特質、學經歷

▲2026台南市長藍綠參選人陳亭妃、謝龍介對比。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，台南市是壓軸執行初選民調的選區，昨晚已完成初選民調調查。民進黨中央今（15日）公布民調結果，最終由陳亭妃擊敗林俊憲，將代表民進黨第六度對決國民黨參選人謝龍介。

51歲的陳亭妃將對決64歲的謝龍介，陳亭妃是地方電視台新聞記者主播出身，擔任民代多年，三屆議員、五屆立委，資歷豐富，1998年以無黨籍當選議員，之後加入民進黨至今，參選民代期間五度對決謝龍介，每次都成功擊敗對手，且差距越選越大，陳亭妃也在近一次黨內中常委選舉中，退出派系正國會，以一人之力選上，展現雄厚政治實力。

此次是陳亭妃第二度挑戰台南市長黨內初選，此次以2.7個百分點的些微差距出線，也將第六度對決老對手謝龍介。

謝龍介則當過五屆議員、一屆立委，政治生涯多擔任黨職，包含國民黨副秘書長、中央委員、台南市黨部主委，是國民黨少數在台南耕耘較久的民代。

陳亭妃是文化大學、長榮大學經營管理碩博士，陳亭妃日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時也自述三項特質，包含接地氣、經驗、衝勁，每天早上四點趕高鐵到台北開會，陳亭妃強調要讓人民清楚日常作息，代表始終如一、活力不減。

謝龍介則是成功大學管理學院碩士、遠東科大，講一口流利台語，他自認有正義的赤子之心，無論大善小善，只要能幫助別人就是英雄。

