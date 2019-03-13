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「別讓妳那毀容老爸來婚禮」！　她怒斬4年情甩掉渣男友

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▲ 她與交往4年多的男友即將步入禮堂，男友卻以「怕嚇到賓客」為由，拒絕她毀容的父親出席。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

「女兒是父親的前世情人」結婚時，女生們都希望能牽著父親的手步入禮堂，並在一片祝福中，將手搭上未來的另一半。不過南韓一位準新娘卻無法實現這個夢想，她日前發文提到，交往4年多的男友在第一次見到自己的父親後，竟然要求因為意外而毀容、截肢的父親「不要來參加婚禮，否則會嚇壞其它賓客」。這讓她聽完氣到不行，決定直接斬斷4年感情。

根據英國《都市報》9日報導，這位27歲的女生最近在南韓論壇《Pann》上分享自己的慘痛經歷。她提到，自己在大學時期認識了比自己大2歲的男友，2人交往4年多來相當幸福，男友也相當疼她，因此兩人決定在今年7月結婚。

就在結婚前，他們分別到對方家拜見彼此的家長，卻沒想到男友見過父親後，僅管言行舉止仍彬彬有禮，臉色卻開始越來越凝重，「有一天男友的母親打電話給我，她希望我父親不要出席婚禮，因為他嚴重毀容，很可能會讓其他賓客覺得不太舒服，也可能嚇到參加的小朋友。她還告訴我說，這是她跟我男友一起討論過後的結果，建議我們可以再另外私下舉辦一場家庭餐會，邀請我父親參加。」

男友母親的話讓這位女生相當憤怒，她透露，父親在年輕的時候發生了一場嚴重的意外，不慎被熱水潑到，嚴重毀容，身體更是大面積燒傷，不得不截肢，「他擔心自己的外貌會讓我覺得丟臉，或者被同學嘲笑，這些年來不管是家長會還是運動會，就連我朋友拜訪時，都會想盡辦法迴避，所以男友一直以來也只見過我母親而已。他是一位偉大的父親，我從來沒有因為他的外貌而感到羞恥過，卻沒想到他會被男友那邊以這樣的方式對待。我真的寧可不讓未來的婆婆參加婚禮，也不會不讓我父親出席。」

▲ 她心疼父親被男友羞辱，決定悔婚，怒斷近5年感情。（圖／翻攝自pixabay）

這件事讓這位女生認為，自己浪費了將近5年青春在一個「渣男」身邊，最後她決定悔婚，不知道這樣做是對是錯，也不知道該如何跟父親解釋毀婚原因，才會選擇PO文徵詢網友意見。

許多網友紛紛在文章下方留言痛批男友與男友家人的觀念「偏差又噁心」，「恭喜你在結婚前就看清楚自己的男友是個『垃圾』」、「我支持你的決定！你要知道，丈夫還可以找更好的，但父親永遠就只有那麼一個。」、「你的男友和他家人都是怪物，心理實在太扭曲了。」

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關鍵字：南韓,毀容,岳父,日韓要聞

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