鼾聲穿透木板隔間　武漢廚師遭鄰居持菜刀砍死

▲劏房由木板間開。（圖／翻攝自楚天都市報，下同）

大陸中心／綜合報導

湖北武漢近日發生一起殺人案，釀成一死2傷。死者29歲男子邵東明（化名），被住在隔壁劏房的一名鄰居持菜刀殺死，其表弟和友人亦多處被斬傷。死者親屬表示，邵男睡覺會打鼾，曾因此多次與鄰居發生衝突，而案發當天早上，兩人亦為此而爭吵。

29歲的邵東明是廚師，與妻子有一個4歲兒子。邵男因身材肥胖，其兄表示弟弟鼾聲如雷，以前就被他吵得難以入睡。邵妻亦稱，2014年她剛嫁給邵東明時，也忍受不了丈夫的打鼾聲，後來慢慢習慣了。

▲疑兇案發當日曾踢死者的門。

去年底，邵男到武漢華夏理工學院桃園食堂做廚師，住於附近的湯遜湖社區一間劏房，同層被木板隔成四間房，只有兩名租客入住，分別是邵男和疑兇李塗（化名）。這樣的住處自然無法阻隔邵東明的打鼾聲。鼾聲大時，李塗也曾拍打木板，以此提醒他。旁人並不知道這兩名租客最初是怎麼溝通的，反正問題沒有得到解決，兩人開始發生口角，衝突愈演愈烈。邵妻也透露，丈夫因打鼾聲大，常與李塗發生矛盾，案發當天早上，兩人發生過爭吵。

本月8日凌晨，邵東明打鼾聲發作，李塗踢了對方的門，其後兩人再次爭吵。當晚約7點半時，邵男帶着表弟和一名友人回住處時，邵男突然主動走進李塗房間，沒多久對方就手拿菜刀追斬邵男一行3人，直到住在樓上的房東到場控制李塗。邵男被送院搶救，因失血過多不治；其表弟及友人，經搶救脫離生命危險。目前，案件有待進一步調查。

▲房間以木板間隔，難以隔音。