包裹來了快拆箱！購物台紙盒藏「暗器」割傷他　網安慰：至少廠商誠實

▲購物台買的刀子沒有做好保護措施，割傷買家 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

收到網購、電視購物等包裹時，不少人都會興奮拆箱，不過開箱前還是要注意一下外包裝有沒有危險物品。有位網友日前在購物台買了刀具組，沒想到其中一把菜刀竟刺穿紙盒，害他一個不注意就傷了自己的手。網友表示這樣真的很危險，應該向客服反應；也有人表示這代表刀是真材實料，非常鋒利。

一位網友在臉書「爆怨公社」中抱怨，他表示日前在購物台買了一組刀具，不知是廠商問題還是運送過程出包，鋒利的刀子竟然刺穿紙盒，他也沒注意到，手就因此被割傷了。他表示這把刀子是買刀具組所送的贈品，另外3把刀子中，有一把的刀鋒缺少了保護套包著，有種接收別人的退貨的感覺。

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▲▼ 其中一把刀子沒有保護套、贈品又割傷人 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友看完都表示太恐怖，「超危險的啦」、「正常刀應該是固定狀態，或是有保護套包著，不會像這樣直接刺穿」、「打電話跟客服反應！」、「我也有買這組耶，但我的刀子都有透明保護套包著」、「暗器無誤」、「萬一有小孩不小心去用到就慘了」、「不管是廠商還是運送造成的，都打個電話反應一下吧」。

其他人則認為這證明了刀子確實很鋒利，「果然鋒利，購物台沒騙你」、「讓你知道他們家的刀夠利」、「這是把品質很好的好刀，比臉書賣的還貨真價實」。

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