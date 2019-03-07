追砍畫面曝光！鳳山惡霸「菜刀對準員警」攻擊　下秒掉漆刀被踹飛

地方中心／高雄報導

高雄市鳳山一名陳姓男子稱自己領有殘障手冊「殺人不會被關」，多次持刀恐嚇，讓附近居民人心惶惶，連署要司法機關將陳男收押；未料檢方竟然將他釋放，僅限制住居，沒想到隔日陳男再度持刀傷人被抓。目前警方公布最新影片，可以看到員警跟陳男對峙奔跑的畫面，過程相當驚險。

▲鳳山惡霸持菜刀指向員警挑釁。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



▲完全不把警方放在眼裡，直接從面前走過。



▲鳳山惡霸接著逃跑，警方在後頭狂追。



▲警方噴灑辣椒水，踹掉惡霸手上的菜刀。



警方總共公布3段影片，第一段是陳男在釣蝦場拿出菜刀不斷朝旁邊客人揮舞，雖然沒有聲音，但可以看得出來陳男有點神智不清，似乎邊揮舞菜刀邊喃喃自語；第二段是警方趕來現場，結果陳男一見到警車，先伸長拿刀的手威嚇、逼退對方，接著再往反方向逃跑；最後一段則是警方持辣椒水噴灑，踹掉他手上的菜刀，把人壓制在地、銬上手銬。

▲惡霸在釣蝦場裡不斷對客人恐嚇，手上還拿著菜刀。



▲作案用的菜刀。



回顧案情，陳姓男子2018年底出獄後，多次闖入店家偷竊、騷擾女店員，還拿刀到處恐嚇取財，不僅追殺在公園運動的民眾，還曾拿榔頭衝進廟裡打破信眾的頭，甚至威脅當地檳榔攤老闆娘「我要殺死妳」；每每只要別人不順從他的意思，就會持刀相向。

即使居民連署，請求司法機關正視將他收押，沒想到卻沒有成功，直到6日他再度砍人犯案才又被抓進去。此次檢方亡羊補牢，拿出陳男追砍人的畫面，向法院聲請羈押獲准，讓居民暫時脫離恐懼之中。

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