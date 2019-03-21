擬邀歐洲駐華大使「3月底訪新疆」　陸外交部：百聞不如一見

▲新疆職業技能培訓中心近來備受關注。（圖／翻攝自環球網，下同）

記者朱世凱／綜合報導

新疆「再教育營」問題一直受到國際社會關注，據英媒《路透社》報道，為了應對批評，大陸政府近日已向歐洲多國駐華大使發出3月底訪問新疆的口頭邀請，倘若成行將會是首次有大型西方外交官團隊訪問新疆。大陸外交部也已證實這項消息，聲稱「百聞不如一見」。

報導指出，這是大陸第一次邀請西方外交官組織大型團隊前往新疆參訪，以應對來自國際社會和人權組織對其設置的再教育營的批評。因為聯合國專家先前曾多次指責「再教育營」是拘押中心。許多外交官員的消息指出，這次參訪安排在3月底，已經非正式地發出邀請，並特別邀請各國大使。

不過大陸政府還未詳細說明參訪地點以及參訪對象；同時，也還不清楚歐洲外交官是否接受邀請，以及如果接受邀請將派出多少人前往參訪。據悉，十多位西方國家駐北京大使，包含來自法國、英國、德國和歐盟的使節都曾寫信給北京當局，要求與中共新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國會面，討論對新疆局勢的憂慮。

報導指出，大陸外交部表示，「政府相信，透過這次訪問，歐洲駐華外交官將親眼見到新疆的穩定、秩序與和平，以及新疆人民的幸福生活。」不過有部分相關事務的外交人士指出，從此前外交官訪問新疆時大陸官媒拍攝的照片以及撰寫的報導來看，他們擔心歐洲駐華大使參訪新疆將會再次被北京政府用作宣傳目的。

大陸外交部長王毅則表示，「中國是一個人口眾多的大國，難免會有個別人抱怨遭遇不公；而且中國是一個發展中國家，在新疆採用的措施針對的不是維吾爾人而是極端分子。我對他們（西方國家外交官）的擔憂感到困惑。」