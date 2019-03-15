陸慷：政府高度重視保護人權　「美別再干涉中國內政」

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

美國國務院近日發表「2018年度國別人權報告」，部分內容指責中國人權狀況。大陸外交部發言人陸慷14日在例行記者會上表示，「美方報告涉華部分和往年一樣，充滿意識形態偏見，罔顧事實，混淆是非，對中國進行種種無端指責；我們對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。」

他表示，「中國政府高度重視保護和促進人權。新中國成立以來，特別是改革開放40多年來，中國人權事業取得了巨大成就。中國人民對此最有發言權，國際社會也是有目共睹的。中國人民將繼續沿著中國特色社會主義道路堅定前行，不斷取得新的發展成就。」

陸慷最後說，「我們敦促美方摘下有色眼鏡，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀公正看待中國人權狀況，停止利用人權問題干涉中國內政。我們也奉勸美方好好反省自己國內的人權問題，先把自己的事情辦好。」

▼中美不只貿易戰打得火熱，對彼此侵犯人權的指控也難分難解。（圖／達志／示意圖）

據悉，美國國務院3月13日發佈《2018年人權國別報告》，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在報告發佈會上點名中國，指出中國在侵犯人權的問題上「無人可比」。

大陸國務院新聞辦公室14日則發表《2018年美國的人權紀錄》和《2018年美國侵犯人權事記》，列舉美國侵犯人權的狀況，稱自詡「人權衛士」的美國政府的人權紀錄「劣跡斑斑」，雙重標準。報告中特別提到美國校園的槍擊案，貧富分化嚴重，「零容忍」移民政策導致移民骨肉分離，