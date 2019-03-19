影／滿屋垃圾+貓屎！女大生「欠水電費」落跑：沒空清　下秒封鎖房東

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女房東16日透過微博發文，自己姐姐出租的房子被王姓女大生弄得慘不忍睹，不僅房間充滿垃圾，地板還都是貓咪的排泄物；此外，對方在離開時還封鎖房東電話，並積欠上千元人民幣的水電費。不過女大生則駁斥，自己沒看到水電費收據才拒絕繳費，滿屋垃圾則是因為有事無法清理。

▼女大生欠水電費落跑，留下滿地垃圾以及貓咪穢物。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

綜合陸媒報導，這起事件發生在貴州省貴陽市，女大生指出，因為養寵物的關係，所以房間內剩下的都是一些生活垃圾，加上自己有事無法清理；至於滿地貓糞則是因為貓咪養在門口，所以才在該處排泄，已經把能剷掉的清完才離開。

她還說，對方的說法太誇張，且當初房東也允許她養寵物。「其實沒有她說的那麼髒，確實是比較亂，這個我承認。房東的原話是這樣說的，『你有狗有貓都可以，這個小區，養豬養雞的甚麼都有，就不存在這些寵物的問題。』」

她接著表示，「電費是從今年2019年1月15日開始算的，就算我2個月都在家裡住，也不可能產生5000多度的電吧？沒有給我任何明細。」她又強調自己封鎖對方是因為對方講話很難聽，「正因為我知道房東的性格，所以才把她拉黑。」

女大生也坦承貓咪在沙發上睡過覺，所以才會弄髒那些地方，不過她覺得已經向房東支付押金了，即便屋內有損毀情況，對方也仍能用這筆錢買新的設備，或是聘2個清潔工人處理。她說，「我也是出於自我保護，我是抱著處理事情的態度，並不是說我要逃避。」

許多網友聽完後，都覺得女大生做法非常離譜，「好好的房子能折騰成這樣，也是很厲害」、「錯了還狡辯」、「你這個房子這麼髒，怎麼生活的」、「貓咪是愛乾淨的，可想而知是主人問題」、「這不叫髒嗎？什麼沒像房東說的那樣？」、「人品和教養都丟哪了」、「心疼貓咪，好可憐」。