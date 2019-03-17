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影／撿到同事提款卡！他ATM隨便一按「懶人密碼」傻了…秒解鎖盜1.4萬

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記者朱世凱／綜合報導

四川省內江市近期發生一起好氣又好笑的盜領案，一名曾姓男子到派出所報案說，自己存工資的提款卡不見了，裡頭的3100元人民幣（約新台幣1.4萬元）還不翼而飛。警方調查發現，是曾男同公司的員工竊走，當時他撿到以後便到銀行ATM試著按密碼，沒想到隨便輸入一次「123456」就成功領走所有錢財。

綜合陸媒報導，這起事件發生在上（2）月26日，曾男說，自己過去有在內江經濟技術開發區一間公司上班，不料卻遺失了提款卡，他在1周後到銀行辦理掛失手續時，發現自己僅存的3100元人民幣（約新台幣1.4萬元）沒了。

▼男子輸入123456後，就輕易盜領所有財產。（圖／翻攝自紅星視頻，下同）

▲▼男子輸入123456後，就輕易盜領所有財產。（圖／翻攝自紅星視頻）

根據銀行提供的交易紀錄顯示，該筆錢是2月20日晚上8點30分左右在公司內的ATM被盜領的。警方便透過銀行ATM的監視錄影器進行確認，發現領錢的是和曾男同公司的另一名男子，但兩人並不認識，而盜領錢的人已在當天辭職離開公司，返回老家資中縣工作。

員警得知消息後立即傳喚嫌犯接受調查，對方表示，他撿到提款卡後，就衝動地跑到ATM去試密碼，沒想到只試了一次就成功，因為卡片密碼太簡單，竟然是「123456」，因此他就藉機將帳戶內所有錢財全數領走。

網友看完表示，「嫌犯為了那3000辭職嗎？我不懂」、「嚇得我趕快把密碼改了」、「123456還真有人用啊...」、「最安全的的就是最危險的」、「我只看到兩個笨蛋」、「太扯了！」、「666666不是更快？」。

▲▼男子輸入123456後，就輕易盜領所有財產。（圖／翻攝自紅星視頻）

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關鍵字：提款卡,ATM,盜領,密碼,懶人密碼

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