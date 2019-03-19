影／外套蓋上直接來！小情侶籃球場旁「高速狂抖」　網見亮點全歪樓

▲香港情侶不顧他人眼光，直接野外開戰。（圖／翻攝自臉書／大娛樂家）

記者朱世凱／綜合報導

許多情侶在熱戀當下都會沖昏頭，香港就有一對年輕男女竟然不顧眾人目光，直接在籃球場旁「取暖抖動」，就連後方有人慢跑過去也不在意。網友看完不禁感嘆「香港土地不足問題真的太嚴重了」，也有不少人發現亮點整個歪樓。

網友昨（18日）晚在臉書社團「巴打絲打Facebook Club」分享情侶「衝動壞壞」的影片，畫面顯示，地點在充滿打球和閒聊聲的籃球場，身穿白衣的女子滑著手機並背對坐在男子大腿上，之後男子便在外套底下開始「高速震動」，期間有人從後方慢跑過去也不減他們興致。

▼女子一直拿出手機把玩，讓網友歪樓。（圖／翻攝自臉書／大娛樂家）

不過因為他們的舉動太過大膽，讓男子時不時就左右張望，深怕被發現；女子則是低頭用長髮遮臉，偶爾拿出手機使用。有人質疑，這難以判別真假，很可能只是「假動作」；不過也有人感嘆，這顯示很多香港人都沒有自己的房間，才會在野外開戰。

這段影片隨即被網友轉傳分享，部分網友歪樓表示，「女生一直滑手機，代表男生技術...」、「女生好像都沒什麼反應」、「男生自己在那盡情晃而已」；也有人指責「很噁心」，「這和路邊的狗有什麼區別？」、「作為一個良好民眾，應該打電話報警，而非錄影吧！」、「這要是我女兒，肯定會後悔生下她」、「沒錢也不該這樣做」。