「新疆教育營」學員找工作容易！　樂玉成：未來規模會逐漸縮小

▲從職業技能教育培訓機構出來的學員找工作容易許多。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

新疆「再教育營」問題一直受到國際社會關注，而大陸外交部副部長樂玉成15日出席在日內瓦舉行的「聯合國人權理事會」時強調，新疆所成立的是「職業技能教育培訓機構」，並不是大家所說的「再教育營」，往後培訓中心的規模也將會縮小。

綜合陸媒報導，聯合國人權理事會普遍定期審議工作組於去年11月6日審議，由大陸提交、涵蓋香港及澳門特別行政區的「第三次報告」，之後便在去年11月9日時通過審議結果報告，而昨日在大會上針對該報告做進一步討論。樂玉成在會上指出，需制止對新疆職業培訓中心的「不實指控」，如果沒做出相應措施，新疆的恐怖襲擊可能擴散至大陸其他地區，甚至影響到全世界。

▲樂玉成15日出席聯合國人權理事會，對「職業技能教育培訓機構」做進一步解釋。（圖／CFP）

過去外界曾有「超過百萬維吾爾族人及回教徒被拘留在這些中心」的說法，樂玉成否認，這些不實說法的目的就是以人權作為掩飾來進行干涉。他指出，中心內的學員們都能自由地回家，也可以和家人聯絡，更重要的是，「畢業的學員能輕易找到工作」。不過隨著反恐形勢改善，他也強調，「培訓中心規模將會縮小。」

事實上，全國人大代表、新疆自治區主席雪克來提．扎克爾先前就向媒體表示，「再教育營」正確的名稱應該是「職業技能培訓中心」，而非國際上所謠傳「新疆有『集中營』、『再教育中心』」等等，諸如此類的說法確實有些荒謬。

據悉，教育培訓中心實際上是寄宿制的學校，提供學員免費食宿、學語言，以及法律和技能，同時也嚴格落實法律關於尊重和保障人權的基本原則，讓學員的人格尊嚴不受侵犯。除此之外，學員們可以跟家人打電話、視訊，有事時隨時能請假，而且週末還能自行回家，彈性度極大。