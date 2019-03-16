　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「新疆教育營」學員找工作容易！　樂玉成：未來規模會逐漸縮小

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 國際輿論近來批評中國大陸在新疆擴大再教育營、拘禁大批維吾爾族人和其他少數民族的穆斯林。（圖／達志影像／美聯社）

▲從職業技能教育培訓機構出來的學員找工作容易許多。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

新疆「再教育營」問題一直受到國際社會關注，而大陸外交部副部長樂玉成15日出席在日內瓦舉行的「聯合國人權理事會」時強調，新疆所成立的是「職業技能教育培訓機構」，並不是大家所說的「再教育營」，往後培訓中心的規模也將會縮小。

綜合陸媒報導，聯合國人權理事會普遍定期審議工作組於去年11月6日審議，由大陸提交、涵蓋香港及澳門特別行政區的「第三次報告」，之後便在去年11月9日時通過審議結果報告，而昨日在大會上針對該報告做進一步討論。樂玉成在會上指出，需制止對新疆職業培訓中心的「不實指控」，如果沒做出相應措施，新疆的恐怖襲擊可能擴散至大陸其他地區，甚至影響到全世界。

▲大陸外交部副部長樂玉成。（圖／CFP）

▲樂玉成15日出席聯合國人權理事會，對「職業技能教育培訓機構」做進一步解釋。（圖／CFP）

過去外界曾有「超過百萬維吾爾族人及回教徒被拘留在這些中心」的說法，樂玉成否認，這些不實說法的目的就是以人權作為掩飾來進行干涉。他指出，中心內的學員們都能自由地回家，也可以和家人聯絡，更重要的是，「畢業的學員能輕易找到工作」。不過隨著反恐形勢改善，他也強調，「培訓中心規模將會縮小。」

事實上，全國人大代表、新疆自治區主席雪克來提．扎克爾先前就向媒體表示，「再教育營」正確的名稱應該是「職業技能培訓中心」，而非國際上所謠傳「新疆有『集中營』、『再教育中心』」等等，諸如此類的說法確實有些荒謬。

據悉，教育培訓中心實際上是寄宿制的學校，提供學員免費食宿、學語言，以及法律和技能，同時也嚴格落實法律關於尊重和保障人權的基本原則，讓學員的人格尊嚴不受侵犯。除此之外，學員們可以跟家人打電話、視訊，有事時隨時能請假，而且週末還能自行回家，彈性度極大。

ET快訊
守住三重！余天哽咽：被「韓流」嚇到挫屎還是贏了
余天破5萬票宣布當選　支持者嗨翻擠爆總部
「郭國文應賣得比我更多」　謝龍介敗選：繼續挺農漁民
星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴外籍帥夫親化妝
民進黨郭國文票數持續領先！自行宣布勝選
鄭世維宣布立委敗選　「韓流」難吹綠營鐵票
票數突破4.5萬　彰化國民黨柯呈枋自行宣布當選
激戰中台灣！彰化國民黨柯呈枋票數破4.5萬　可望當選
即／立委補選決戰316　ETtoday新聞雲1600即時開票

關鍵字：再教育營,新疆,規模,職業技能培訓中心,聯合國人權理事會,樂玉成

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快速取得古文物知識！北京故宮攜手華為打造「5G智慧故宮」

堅持半島無核化！　李克強：解決朝鮮問題不可能一蹴而就

揭露美國侵犯人權　大陸國務院發表1.2萬字《人權紀錄》回擊

橋下撲倒猥褻酒醉女「反被過肩摔」　警：她學過跆拳道

杭州科大15秒AI點名　缺席學生「狂被call」：什麼課它都知道

背書包17樓跳下　9歲男童遺書：奶奶，我撞壞學校玻璃！

保護知識產權優先　川普：美中貿易協議談成機率高

2/3支持修訂《逃犯條例》　港保安局：台灣殺人案暴露現存制度缺陷

「新疆教育營」學員找工作容易！　樂玉成：未來規模會逐漸縮小

提前10天迎來首批候鳥　數十萬鳥兒陸續回大陸「最北濕地」

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

「新疆教育營」學員找工作容易！　樂玉成：未來規模會逐漸縮小

提前10天迎來首批候鳥　數十萬鳥兒陸續回大陸「最北濕地」

影／10米高哆啦A夢亮相　樂園「還原10主題街景」上海開幕

華聞快遞／內蒙古烏蘭察布市　蘋果數據中心開工建設

2018全球房市排名深圳、香港表現最好　杜拜跌6％倒數第一

胡海峰據傳將出任西安市委書記

電子菸其實比香菸還毒　專家曝：上癮機率高一倍

「科創板」開戶破萬　上交所下周開啟「審核系統」迎客

華為獲全球首張5G手機CE證書　Mate X商用進程加快

陸租屋代管用「MUJI風裝潢」搶客　洗衣機、微波爐只是標配

周日起氣溫「漸進式回升」飆回30°C　微弱鋒面下周一到北部小濕1天

快訊／中選會公布！民進黨余天、郭國文勝選　國民黨僅拿下彰化

其他競爭者若保持健康　美媒：陳偉殷放先發沒意義

韓流加持卻仍敗選　王浩宇：人民用選票讓韓國瑜走下神壇

【廣編】2019皇室戰爭職業聯賽最新情報　亞洲賽區第一賽季4月25日開賽

不能吃宵夜！　柴崩潰用「破喉嚨」抗議：有種再說一次

詹姆斯岡恩重回迪士尼！《雷神3》導演「星際3沒了」：搞屁啊

甜死人！王棠云「3招」實力寵夫，難怪余文樂那麼愛她

直擊／芮塔歐拉切了安德魯加菲爾德！　來台聽到「蜘蛛」笑了

中華電信搶進竹科　徵資通訊菁英人才

大陸熱門新聞

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

他買房驚見「超奈米」洗手台：手..

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」飆淚..

2年舊照曝！鮮肉愛厚片女：我餵..

床的世界、和成研發長照產品登陸

她用QR code付款　詭男秒..

男友餵愛2年胖到100公斤　女..

全是豪宅　天下第一村傳財政困難

四大血型性格特徵大揭露

座位靠窗喊借過！大媽暴吼：不要..

妻生兒血崩陷昏迷　夫攜137萬..

北京故宮咖啡杯美炸

男娶回烏克蘭「超正妹」　女方0..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

更多熱門

相關新聞

霸道男上完法律課變成暖人夫

經過上課增加知識真的可以改變一個人嗎？新疆有位艾山江·買吐肉孜，過去回家就是翹腳玩手機漠視家中的另一半感受，還不准妻子化妝出門。但在上過法律、語言、音樂等課程後，這位「大男人」在心態上有了轉變，現在學會透過唱情歌來訴說愛意，還想買化妝品送老婆，來彌補過去犯下的錯誤。

新疆闖季後賽周儀翔有望對決林志傑

兩會新疆團開放　外媒聚焦教培中心

周儀翔交手胡瓏貿　陳林堅射翻新疆

環時痛斥：土方沒資格對新疆問題說三道四

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

國中時嘗禁果　10年後告學長性侵

藍綠決戰316　ETtoday即時計票

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面