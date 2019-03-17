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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／包皮割一半！醫生突加價「9千→5.5萬」：你太長了…他忍痛接受

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名男子表示，他在15日前往蘭州市愛德華醫院做包皮手術，原本說只要2000元人民幣（約新台幣9100元）就能用好，沒想到手術到一半時，醫生突然加碼說，「這次費用需要1.2萬元人民幣（約新台幣55000元）」，讓他直呼被坑錢。院方則回應，是因為男子包皮太長，存在病菌感染，因此額外收取清除的費用。

綜合陸媒報導，小孫（化名）說，「當初說的就是2000塊錢（人民幣，下同）左右能做完，可是現在亂七八糟的算下來，費用單已經繳了5000多塊錢了；我的困惑就是，為什麼他（院方）要在中途加價，而不事先告訴我，有什麼可能需要加錢的過程，這些都沒和我說。」

▼包皮手術做到一半，也只能忍痛付錢了。（圖／翻攝自pixabay）

▲▼睪丸,生殖器,蛋蛋,鳥蛋,下體,褲檔。（圖／翻攝自pixabay）

他又指，「然後再一個是，吊瓶子（吊點滴）的時候，又說是按照身高體重來給我開藥，我就想著，身高和體重怎麼能成為開藥的依據呢？7000多塊的藥是說給我配做（治療病毒）的藥，但是這個配做的藥也是沒有提前跟我說，他是在吊消炎藥的過程當中才跟我說有這種藥，現在手術已經做完了，但是後續又是各種費用。」

醫生回應，「他包皮過長，有念珠菌感染，裡面有大量的白垢，有些感染就要給他清除，清除就是必須交這些費用；手術的費用我們都有給他說得很清楚，多少錢都有說得清清楚楚，這個（價格）是根據他有感染，他當面看到的，也是他答應的，你不答應，我們也不會給你做手術。」

▼苦主抱怨，院方在手術前並未先告知費用。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼苦主抱怨，院方在手術前並未先告知費用。（圖／翻攝自梨視頻）

據悉，一名來自雲南的男子去年在甘肅做割包皮手術時，也碰過類似情況。他說，當時已經局部麻醉，醫生只把傷口進行簡單包紮後，就強逼他下樓繳錢，向相關單位投訴多次，也沒有處理結果。專家則說，幾乎可以肯定的是，能夠出現這種行徑的都是不正規的私人醫院，甚至是一些根本就沒有行醫資質的機構。

網友看完紛紛表示，「手術中發現包皮過長？這不是廢話嗎，不過長割它幹麻！」、「X的，不割了，你給我縫上去」、「弟弟在人手裡，只能老老實實的拿錢」、「還是去正規醫院比較好」、「傻子太多」、「感覺都是套路」。

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關鍵字：包皮,手術,加碼,加價

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