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直播主賣身求贊助！「只拿2.3萬」氣炸報警：他XX我　結局超展開

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▲▼直播,正妹。（示意圖／CFP）

▲女直播主賣身換顯示卡，竟反告對方性侵。非本文當事人。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女直播主為了想得到價值5000元（人民幣．下同，約新台幣2.3萬元）的電腦顯示卡，因此甘願和粉絲上床，不料她在事後竟然報警說「有人性侵她」，讓警方傻眼。最終兩人被以「嫖資糾紛」為由進行拘捕和罰款。

綜合陸媒報導，事件發生在13日，浙江省杭州市一名女直播主報警說自己遭人非禮，但警方在調查過程中卻發現涉案人的反應很古怪，疑似有隱情。一般來說，嫌犯事後都會趕緊逃離現場，但他卻「冷靜地等待」被捕，還配合取證；直播主則是相當緊張，講話吞吞吐吐的，眼神還不斷閃躲。

▼女方得到電腦顯示卡後，還繼續討要現金。（示意圖／CFP）

▲▼電腦,顯示卡,零件。（圖／CFP）

警方調查發現，直播主是透過社交軟體認識涉案男子，她希望對方可以「贊助」一張5000元（約新台幣2.3萬元）的顯示卡，就答應發生性關係當作回報；但兩人發生關係後，女方卻藉故再討8000元（約新台幣3.7萬元），男方感覺受騙因此不肯答應，「還將先前給的5000元拿回」，讓直播主憤而報警說「自己被性侵」。

警方最終以涉賣淫嫖娼、謊報警情罪，將女子行政拘留17日、罰款300元（約新台幣1300元）；男子則因涉賣淫嫖娼被處行政拘留12日，事件中的5000元也被沒收。網友看完表示，「為什麼男的就罰那麼多，女的就罰這麼少？」、「男生真的要好好保護自己」、「女生當直播主真賺」、「偷雞不著蝕把米」、「虧大了！」。

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關鍵字：直播主,贊助,顯示卡

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