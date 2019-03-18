打麻將狂輸1.4萬！她暴氣打110：有人出老千…結果再噴＄2300

▲打麻將狂輸，讓徐小姐懷疑有人詐賭。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者朱世凱／綜合報導

安徽省銅陵市一名徐姓女子，近日打麻將時因為連續3次都輸錢，總共噴掉3060元（人民幣，下同，約新台幣1.4萬元），便懷疑當中有人出老千，憤而打電話報警，希望員警能夠主持公道；沒想到警方到場後卻認為這是一起賭博案件，讓包含她在內的所有參與人員進行調查，並處以罰款500元（約新台幣2300元）。

綜合陸媒報導，銅陵警方15日下午3點左右接到報案稱，有人在粵式餐廳打牌並且出老千，希望警方主持公道。報案人徐小姐說，自己12日在家沒事做，所以打電話給李姓朋友，得知對方在餐廳打麻將，就趕過去代替她參戰，不料卻輸了550元（約新台幣2500元）。

徐女14日再次與他們開局，結果還是輸掉1900元（約新台幣8723元），她便開始懷疑有人出老千，但是苦於沒有證據，因此無法揭穿。徐女隔天（15日）不甘心，又主動找這3人打麻將，想藉機抓出詐賭兇手，然而剛玩沒多久就輸了610元（約新台幣2800元），讓她當場發怒，指責其中2人一同使詐。

▼打麻將不僅靠技術，也吃運氣。（示意圖／CFP）

怎料徐女發怒完，對方還回頭嘲笑她，讓她理智線斷裂，趕緊撥打110求援。警員到場調查後，便將4人帶走，「期間沒有發現有人出老千的狀況」，但確定的是，這4人都涉入違法行為；鑑於徐女等人多次參與賭博活動，因此對他們提出行政拘留10日、罰款500元（約新台幣2300元）的處分。

網友看完笑說，「自己手氣差還怪別人」、「想抓人結果反被抓」、「蠢的可以」、「終於知道妳為什麼輸這麼多了」、「還有缺咖嗎？想跟徐小姐玩」、「警察認證『沒人出老千』，大家知道問題出在誰身上了吧！」。