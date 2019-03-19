陸國務院發布《新疆白皮書》　嚴打恐怖主義

▲北京當局嚴打恐怖主義和極端主義。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院18日發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，強調依法嚴厲打擊恐怖主義和極端主義。白皮書中表示，自2014年以來，新疆打掉暴恐團夥1588個，抓獲暴恐人員1萬2995人，繳獲爆炸裝置2052枚；此外，官方也查處非法宗教活動4858起、涉及3萬645人，收繳非法宗教宣傳品34萬5229件。

據《新華社》報導，這篇題為《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》的白皮書有1萬5000字，當中強調中國大陸政府反對一切形式的恐怖主義、極端主義，對任何宣揚恐怖主義、極端主義，組織策劃實施恐怖活動，侵犯公民人權的行為，依法嚴厲打擊。

白皮書中明確表示，「分裂主義是新疆恐怖主義、極端主義產生的溫床，長期以來，恐怖勢力與極端勢力大肆歪曲、編造、篡改新疆歷史，誇大民族間的文化差異，煽動民族隔閡和仇恨，鼓吹宗教極端，為實施分裂活動大造聲勢。」

▲大陸國務院發布《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書表示，分裂主義是新疆恐怖主義、極端主義產生的溫床。（圖／路透社）

白皮書中提到，據不完全統計，自1990年至2016年底，「三股勢力」（即暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力）在新疆等地共製造了數千起暴力恐怖案件，造成大量無辜群眾被害，數百名公安民警殉職，財產損失無法估算。

內文強調，自2014年以來，新疆打掉暴恐團夥1588個，抓獲暴恐人員1萬2995人，繳獲爆炸裝置2052枚；此外，也查處非法宗教活動4858起、涉及3萬645人，收繳非法宗教宣傳品34萬5229件。

白皮書中明確表示，恐怖主義和極端主義宣揚不同宗教、文化、社會之間的不容忍，挑戰人類公正與尊嚴，破壞和平與安全，對人權和可持續發展造成嚴重危害，「打擊恐怖主義和去極端化，既是世界性問題，也是世界性難題」。

文中聲稱，中國致力於消除恐怖主義蔓延條件，預防和打擊恐怖主義，依法設立「職業技能教育培訓中心」（教培中心）進行幫扶教育等多種方式，最大限度保障公民的基本人權免遭恐怖主義和極端主義侵害。

白皮書提到，依法設立「教培中心」，主要是教育挽救有輕微犯罪行為或違法行為人員，消除恐怖主義、極端主義的影響，避免其成為恐怖主義、極端主義的犧牲品，努力將恐怖活動消滅在未發之前、萌芽狀態。

文末提到，「教培中心」除了設置了以學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化為主要內容的教學課程外，還配備了資深職業技師，統一制定教學方案、編印教學材料、建設講課系統，分類施教、因人施教，實現授課學習的標準化和規範化。