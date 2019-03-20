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賴清德要選總統　藍軍嗆：組「影子抗議團隊」如影隨形

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▲賴清德要選總統，藍軍嗆組『影子抗議團隊』如影隨形抗議。（圖／記者林悅翻攝）

▲賴清德要選總統，藍軍嗆組『影子抗議團隊』如影隨形抗議。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前行政院長賴清德要選總統，台南市議會國民黨團砲火全開，怒批賴清德踐踏台南人對他的厚愛，市長任內違法橫徵暴斂房屋稅、怠忽職守112人登革熱冤死、逃避議會監督創惡例、滅香開罰輕文化、無情追殺非同路議員，國民黨團將組成影子抗議團隊如影隨形，讓全台灣都知道賴清德既不是「清流也不是君子」。

國民黨團書記長議員蔡育輝、議員王家貞、尤榮智、李中岑和林燕祝聯合召開「做人基本道理：國文上台、英文下台？」記者會。王家貞氣憤表示，賴清德為郭國文輔選時曾說：「國文過，英文就可以過」。結果郭國文險勝，賴清德立刻跟郭國文連手逼宮蔡英文說要選總統，這就是民進黨近日朗朗上口的做人基本道理說嗎？賴清德如果懂得做人基本道理，台南市長任內為何會做出暴漲房屋稅、不進議會等惹民怨事件，賴清德可曾跟厚愛他的台南鄉親道歉？

議員尤榮智也指出，台南人對賴清德真的太好了，他只不過預測颱風假就可以被封為神，但這位神7年來對台南鄉親一點都不疼惜，台南人賺錢機會無法跟其他直轄市比，薪水普遍不高，生活苦哈，當年求他不要強漲房屋稅，賴清德就是傲慢的完全不理，可是這次輔選郭國文又一副謙卑的姿態，求台南鄉親一定要救救民進黨新潮流，因為只剩一口氣，結果郭國文險勝3千多票，賴清德的本性立刻露出來，隔天馬上宣布選總統讓蔡英文難堪，這種人會是神嗎？

議員李中岑則怒批賴清德指會政治算計，幫郭國文輔選時說他自己選舉都沒這麼認真，求給民進黨一口氣，結果原來這口氣是賴清德自己要，台南市民真是太好騙了，7年來賴清德一再做出傷害鄉親的事，從來沒有把百姓擺在第一位，一直以來他只算計自己的未來，而不是台南市的未來，當然更不會在乎台灣的未來，也不會全力拼經濟，鄉親們真的該清醒了。

議員林燕祝不客氣的指出，大家別傻了，賴清德是一位傲慢、報復心重的人怎會跟台南鄉親抱歉，在台南老人無法安養、年輕人不易找到工作、不設公立托兒所幼兒園，賴清德心中只有政治選舉，沒有人民。林燕祝說，想當年爭取司法博物館不果，賴清德怒嗆司法院長，還不剪綵就悍然離去，為了報復，又用行政權將台南法院宿舍列為古蹟，賴清德當行政院長，一例一休、老車無法上路，支持民進黨的農漁民勞工飽嚐苦果，這種人選總統能將台灣帶到那裡？是要去日本嗎？

書記長蔡育輝要求賴清德對違法橫徵暴斂房屋稅、違憲不進議會跟台南鄉親道歉，更要對因他怠忽職守造成112名台南鄉親冤死於登革熱，還拒絕國賠和廟宇滅香不當做為道歉。蔡育輝說賴當年堅決滅香，現在為了選舉逢廟必拿香拜神，更怒嗆賴清德政治投機分子，國民黨團將結合反對力量組成影子聯盟，如影隨形賴清德，讓全台灣都知道賴清德既不是「清流也不是君子」，未來，讓這種傲慢、報復心重的人當總統，將會是台灣的悲哀。

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