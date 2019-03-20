搶救大潭藻礁聯盟桃園市政府靜坐抗議　要求正面回應

▲搶救大潭藻礁行動聯盟展開在桃園市政府靜坐抗議。（圖／潘忠政提供）

記者楊熾興／桃園報導

搶救大潭藻礁行動聯盟20日展開在桃園市政府靜坐抗議，並以「十問鄭文燦」要求承諾對藻礁的保護，聯盟召集人潘忠政表示，為保育藻礁永不妥協，未來每週三的10時到12時都會前來靜坐，直到鄭文燦正面回應藻礁政策。

十問包括在2014年8月14日穿著「桃園市長候選人鄭文燦」的服裝聲援環團召開保護藻礁的記者會嗎？和民進黨議會黨團成員一起開記者會呼喊「藻礁保育，永不妥協！」的口號嗎？並在會中說出「對未來整個桃園縣沿海的地區，我們希望說自然的地景也能夠指定為暫定自然地景..」嗎？指控環團「移花接木」的貼文，該不該向環團道歉？為何興建龍潭電廠是中央政策偏要違反，並且讓計劃消失，反而觀塘三接要配合中央政策？

▲召集人潘忠政並以十問鄭文燦回應藻礁政策。（圖／潘忠政提供）

根據文資法，桃園市政府有權責在大潭藻礁有明顯該保育的事證時，主動提報為「暫定自然地景」為何遲遲不宣布？秘書處無理刁難以致剝奪人民申請使用府前廣場的權益要如何處置？最後何時要針對大潭藻礁保育和觀塘三接案攤在陽光下和環團討論？

▲搶救大潭藻礁行動聯盟不斷訴求藻礁的珍貴性。（圖／記者楊熾興攝）

潘忠政表示，藻礁的事不釐清價值取向，不究明開發的正當性，不信守承諾，民進黨就是他眼裏的詐騙集團，路過聲援的陳姓網友說，這是溫和且有力量的訴求方式，透過這樣的公民運動風潮，吸引更多民眾的目光及參與行動，更多的媒體關注及做更多的深入報導，他更盼望的是搶救大潭藻礁行動，能早日能露出曙光。