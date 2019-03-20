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2020蔡賴對決　民進黨初選時程一次看

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▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」 蔡英文遭球隊吉祥物從背後偷襲環抱 露出驚訝表情連續畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日拋出震撼彈，宣布參選2020，挑戰爭取連任的總統蔡英文。面對「蔡賴對決」，民進黨主席卓榮泰嚴格要求中央黨部及各黨部主管百分百中立，另中常會也通過增聘大選提名策略小組顧問，包括總統府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘3人，協調初選作業，4月17日就會公告候選人名單。

根據民進黨初選時程，18日至22日為領表登記，4月2日則是初選協調截止日，4月4日至9日政見發表會登場，4月10日至12日進行民調，4月17日便決定候選人。

不過，由於蔡英文21日登記參加黨內初選後就將啟程出訪南太平洋友邦帛琉、諾魯和馬紹爾群島，與初選協調時間重疊，卓榮泰透露考慮將協調時程往後延。對此，賴清德則說，「原則上，尊重黨主席」。

賴清德投入黨內總統大選初選，表示316選舉結果雖然守住基本盤，但深刻感受到民進黨的處境仍然極其艱困，決心力挽狂瀾，選擇承擔責任，並在領表登記時稱讚高雄市長韓國瑜是「百年難得一見政治的奇才」，期待進行一場君子之爭。

賴清德備戰2020，19日便前往翠山莊拜會前總統李登輝，雙方閉門會談約50分鐘。李登輝辦公室在會面後發表簡短新聞稿表示，感謝賴清德的關心與探視，「在他休息的這兩個月中做出了參選的決定，相信是經過他審慎思考與智慧的抉擇」。

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關鍵字：蔡英文,總統府,民進黨,國民黨,賴清德

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