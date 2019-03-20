▲ 亞洲有機青年論壇台灣代表正式出爐，115人報名錄取25名。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

繼2月第四屆亞洲有機青年論壇台灣學員第一波面試後，20日第二波錄取名單也已正式出爐，在僅12%的錄取率下，共有10名應試者入選，兩波面試總計25名台灣代表將與22名國際學員，共同參與3月26日至3月31日，為期6天的第四屆亞洲有機青年論壇。

第二波面試自2月25日開放報名，並於3月8日截止，全台共有80人報名，經過兩天面試，測驗應試者英文程度與有機方面專業知識後，錄取10位正式成為第四屆亞洲有機青年論壇的台灣代表學員。

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此次面試不少應試者擁有豐厚國外求學背景及工作經歷，如為高雄市型農，且也是新北有機營養午餐供菜農友的林欣樺，原為國際企業經營學系畢業，從事招商工作，經常與外國人士開會，因丈夫對於有機的喜愛，毅然決然放棄工作成為農夫，在長輩留下的傳統芽菜基礎上，轉作有機，成功打出有機芽菜品牌。

來自新竹的劉奕，則是受到父母對環境友善的影響，與父母共同經營鴨間稻農場，運用鴨子走動雜草不易長成，及農業害蟲福壽螺能成為鴨子食物來源的特性，讓農場成為生物與環境和諧最直接的寫照。除了務農，他也以食農教師身分，將自家農場化為教學場域，帶領學生從教室走入農田，以行動實踐食農教育的精神。

亞洲有機青年論壇首次在台辦理，錄取人員來自全台各地，有著不同的經歷，此次論壇將成為國內外有機相關人士共同分享交流的平台；另提供200個名額供民眾報名的國際研討會，報名開放三日即額滿，新北市農業局表示，將再次確認報名民眾的出席狀況後，於3月22日在綠活館粉專：https://zh-tw.facebook.com/greenlivinghouse公告候補名額與辦法，相關議程與講者名單，請上活動網站：https://toaf.kktix.cc/events/4thifoamasia查詢，或洽亞青有機論壇辦公室02-2964-7950。