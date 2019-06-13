▲ 新北教召勞軍送暖贈慰勞金，感謝召員為國辛勞。新北市政府副秘書長邱敬斌（左3粉紅襯衫者）。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為慰勉後備軍人教召接訓及操演辛勞，新北市政府副秘書長邱敬斌13日前往淡水區的後備動員幹部訓練中心，進行勞軍慰問並頒發慰勞金，他感謝教召弟兄為國家安全，暫時放下工作，全心全力投入後備教育訓練。隨後並與教召夥伴親切寒暄，詢問操課及生活適應情形，場面溫馨熱絡。

邱敬斌致詞時表示，後備軍人是國家富強的有力後盾，每當重大災難或國家軍事需要，國軍部隊與後備軍人組織，總是第一時間投入救災，並協助災後重建工作，讓人民的生命及財產損失降到最低。新北市目前有超過40萬的後備軍人，期許透過每年度的教育召集訓練，凝聚民眾的全民國防共識，達成即時動員、即時作戰的目標，共同為保衛國家貢獻心力。

▲ 新北市副秘書長邱敬斌（左3粉紅襯衫者），13日前往淡水區的後備動員幹部訓練中心勞軍慰問。

民政局長柯慶忠表示，2019年後備軍人教育召集訓練共分四梯次，此次接受召集的後備軍人計有124人，自6月10至6月14日，為期5天的召集訓練。後備指揮部對本次教育召集的編組訓練，都有妥善的規劃安排，如有任何問題，都可向部隊長官或市府反映。

柯慶忠說，本次課程安排「戰傷急救」、「實彈射擊操演」、「營區安全防護演練」、「愛國教育」等豐富課程，期許藉由召訓培養後備軍人「聞令應召」的守法習性，並充分了解戰區特性與任務，使戰時迅速完成後備部隊動員，以提升服勤技能與厚植支援軍事勤務力量。