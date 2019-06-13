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金山警「傳授密技」　長輩聽到「4大關鍵字」就是詐騙

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▲ 金山警「傳授密技」 長輩聽到「4大關鍵字」就是詐騙。（圖／新北市金山警分局提供）

▲ 金山警「傳授密技」，長輩聽到「4大關鍵字」就是詐騙。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近年詐騙集團猖獗，金山警分局野柳派出所特別與萬里野柳國小銀髮族俱樂部合作，13日上午銀髮新知課程中，由野柳派出所所長楊凱文，親自「傳授密技」向轄內銀法族，針對常見的詐欺犯罪樣態，透過分層分眾的預防宣導，提醒轄區內銀髮族只要聽到4大關鍵字，就是遇到詐騙，可撥打165反詐騙專線或直接與轄區派出所聯繫。

楊凱文表示，民眾常因一時未查遭到詐騙，導致莫大的財產損失，雖經警方努力不懈積極偵辦，終能查緝車手歸案、進而瓦解詐欺集團，但司法程序曠日費時，效益遠不比金錢損失發生前的即時攔阻與犯罪防制。同時經警方統計，長輩經常成為詐騙集團鎖定目標，而其中又以歹徒假扮公務機關人員得手的次數最多，如假扮電信公司人員或假檢警。

▲ 金山警「傳授密技」 長輩聽到「4大關鍵字」就是詐騙。（圖／新北市金山警分局提供）

楊凱文說，輔以實際的新聞案例分析與過去從事刑警工作的查緝經驗分享，提醒民眾檢警不會提及要求監管帳戶，更不會告知需要現金或存簿，只要提到「電話做筆錄、傳真公文、法院保管金錢、監管帳戶」等字眼就屬於詐騙手法。

此外，也同時藉此機會，告知民眾新修正的相關酒駕與拒測罰則，並再次提醒民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」。如有飲酒，務必請家人朋友搭載、搭乘計程車或指定代駕，希望從落實指定駕駛等面向遏止酒後駕車行為。

金山警分局長陳永昌表示，治安工作無假期、不容停頓，金山警將在治安、交通及為民服務部分持續努力，達成轄區治安穩定之目標，以簡政便民的思維與行動治理的做法，給予本轄居民一個安居樂業的生活環境。

▲ 金山警「傳授密技」 長輩聽到「4大關鍵字」就是詐騙。（圖／新北市金山警分局提供）

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關鍵字：新北,警察,詐騙,預防宣導

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