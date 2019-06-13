▲ 防堵「秋行軍蟲」危機，新北防疫工作全民動起來。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府13日召開「秋行軍蟲監控處理小組第一次會議」，由新北市長侯友宜親自主持。會中除了請各局處共同監測，更納入各區公所及農會成員，針對種植水稻、玉米面積較大的淡水、三芝、金山、鶯歌及樹林等區，列為優先監控重點，並提醒民眾發現疑似秋行軍蟲，立即通報。

秋行軍蟲來勢洶洶，依照農委會防檢局資料顯示，自6月8日國內接獲第一起發生於苗栗飛牛牧場案例，陸續於宜蘭頭城、嘉義義竹皆有確認案例。儘管新北市目前沒有發現「秋行軍蟲」案例。新北市為提早防範，13日邀集農業、環保、衛生、消防、警察、教育等相關局處及29區公所、25家農會召開第一次防疫工作會議。對秋行軍蟲進行防疫工作整備及掌握防疫各項執行最新狀況。

侯友宜會中特別指示，面對秋行軍蟲這種外來新型態危害，請各單位務必加強認識宣導，民間、政府一起並肩作戰，掌握疫情有效的瞭解，才能夠有效防範。特別針對種植水稻、玉米面積較大的淡水、三芝、金山、鶯歌及樹林等區，列為優先監控重點。請各單位及公所、農會加強向民眾、農友宣導。

農業局指出，新北市水稻面積約156公頃，主要栽種於鶯歌、金山、淡水等區。食用玉米115公頃，主要栽種於淡水、三芝、樹林等區。新北市已成立秋行軍蟲監控處理小組，針對高風險地區進行監控。如民眾發現疑似「秋行軍蟲」特徵，可向所在地公所或農會通報。農業局會依緊急防治措施作業流程，立即啟動移動管制及防治作業。

農業局表示，外民眾可利用農委會「農作物天然災害回報APP」，進行秋行軍蟲資訊通報，有利防檢疫體系追蹤與專家研判。在登錄時，選擇農委會，並以通用密碼0000登入，即可進入系統。進入後，點選「新增」進行秋行軍蟲通報，隨即可以拍照上傳。農業局提醒，可留意秋行軍蟲的蹤跡，無需恐慌，防疫工作需要大家一起來協助。