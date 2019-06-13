　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

防堵「秋行軍蟲」危機　新北防疫工作全民動起來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「秋行軍蟲」危機來勢洶洶 新北防疫工作動起來。（圖／新北市農業局提供）

▲ 防堵「秋行軍蟲」危機，新北防疫工作全民動起來。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府13日召開「秋行軍蟲監控處理小組第一次會議」，由新北市長侯友宜親自主持。會中除了請各局處共同監測，更納入各區公所及農會成員，針對種植水稻、玉米面積較大的淡水、三芝、金山、鶯歌及樹林等區，列為優先監控重點，並提醒民眾發現疑似秋行軍蟲，立即通報。

秋行軍蟲來勢洶洶，依照農委會防檢局資料顯示，自6月8日國內接獲第一起發生於苗栗飛牛牧場案例，陸續於宜蘭頭城、嘉義義竹皆有確認案例。儘管新北市目前沒有發現「秋行軍蟲」案例。新北市為提早防範，13日邀集農業、環保、衛生、消防、警察、教育等相關局處及29區公所、25家農會召開第一次防疫工作會議。對秋行軍蟲進行防疫工作整備及掌握防疫各項執行最新狀況。

▲「秋行軍蟲」危機來勢洶洶 新北防疫工作動起來。（圖／新北市農業局提供）

侯友宜會中特別指示，面對秋行軍蟲這種外來新型態危害，請各單位務必加強認識宣導，民間、政府一起並肩作戰，掌握疫情有效的瞭解，才能夠有效防範。特別針對種植水稻、玉米面積較大的淡水、三芝、金山、鶯歌及樹林等區，列為優先監控重點。請各單位及公所、農會加強向民眾、農友宣導。

農業局指出，新北市水稻面積約156公頃，主要栽種於鶯歌、金山、淡水等區。食用玉米115公頃，主要栽種於淡水、三芝、樹林等區。新北市已成立秋行軍蟲監控處理小組，針對高風險地區進行監控。如民眾發現疑似「秋行軍蟲」特徵，可向所在地公所或農會通報。農業局會依緊急防治措施作業流程，立即啟動移動管制及防治作業。

農業局表示，外民眾可利用農委會「農作物天然災害回報APP」，進行秋行軍蟲資訊通報，有利防檢疫體系追蹤與專家研判。在登錄時，選擇農委會，並以通用密碼0000登入，即可進入系統。進入後，點選「新增」進行秋行軍蟲通報，隨即可以拍照上傳。農業局提醒，可留意秋行軍蟲的蹤跡，無需恐慌，防疫工作需要大家一起來協助。

▲「秋行軍蟲」危機來勢洶洶 新北防疫工作動起來。（圖／新北市農業局提供）

ET快訊
1個月經痛20天！她「子宮爆硬像石頭」整顆切掉　淚曝：好想生
一車出遊吃罰單「群組求平分」　他錯愕：怎開得了口　網1句點破
激烈掌聲192次！猛男狂炫「少女OO」超火辣　裸照外流...

關鍵字：新北,秋行軍蟲,監控,通報

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南新營鹽酸外洩　造成民眾不適

5歲童被會計罰站多處挫傷　「處長你起立」屏議員痛批教育處消極處理

玉井警護果查獲竊賊　守護果農芒果收成

防堵「秋行軍蟲」危機　新北防疫工作全民動起來

落實巡清倒刷半年　高思博：根絕登革熱侵台南

嚴防秋行軍蟲疫情　台南市成立緊急監控處理小組

金山警「傳授密技」　長輩聽到「4大關鍵字」就是詐騙

警察節前夕收到非常實用禮物　內埔警察紛紛按讚

新北教召勞軍送暖贈慰勞金　感謝召員為國辛勞

符合居民使用需求　桃園成立「公園適性發展審議會」

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

移工遭強暴：台灣最美的風景不是人嗎 　地位懸殊..天心嘆「包容帶有歧視的意思」

超母湯遊戲《阿嬤模擬器》毀三觀！ 屋頂狠踹逆孫...馬上被縱火報復XD

台南新營鹽酸外洩　造成民眾不適

5歲童被會計罰站多處挫傷　「處長你起立」屏議員痛批教育處消極處理

玉井警護果查獲竊賊　守護果農芒果收成

防堵「秋行軍蟲」危機　新北防疫工作全民動起來

落實巡清倒刷半年　高思博：根絕登革熱侵台南

嚴防秋行軍蟲疫情　台南市成立緊急監控處理小組

金山警「傳授密技」　長輩聽到「4大關鍵字」就是詐騙

警察節前夕收到非常實用禮物　內埔警察紛紛按讚

新北教召勞軍送暖贈慰勞金　感謝召員為國辛勞

符合居民使用需求　桃園成立「公園適性發展審議會」

沈榮欽／中美冷戰互禁技術的架構下　世界會一分為二嗎？

睡覺最好關燈！研究：夜晚光源恐「增肥胖風險」...你都開著睡嗎？

未來繼續支持兩岸一家親？柯文哲：好的要堅持

一次輸3萬！國中生沉迷夾娃娃機賭博玩法　北市府：應設通案辦法

陳謙文狂甩7KG變「同志天菜」　楊小黎打巴掌：下不了手

郭書瑤低頭讀書…往下看「超深一條線」！　網崩潰：可以穿高一點嗎

鄭允浩找BoA合唱：我是她少數的好友　回歸藏復仇者聯盟玄機

「彷彿看見他生前畫畫背影！」女兒為父親辦畫展　最美的百日紀念

王瞳豪雨拍戲大姨媽又來了　塞「夜用衛生棉」上工全身濕

台酒廠變身時尚酒吧　噶瑪蘭低調英倫、金酒光雕璀璨連番登場

大塊頭健身教練狠甩瘦小男巴掌　下秒慘被「一拳KO」倒地求饒！

地方熱門新聞

小倆口辦離婚妻默默掉淚　戶所櫃..

新北市公園遊具皆屬安全

連日大雨　葡萄落果腐爛　

慰問罹難學童家屬　郭信良籲市府..

台南新營民宅火警　幸無傷亡

警察節前夕收到非常實用禮物　內..

國際繩索救援賽冠軍回國！對台灣..

蔡英文視察嘉義地區防汛工程

宜蘭淪陷！　秋行軍蟲入侵確認

人質挾持事件和平落幕　鄭文燦頒..

台南高工龍舟隊　年年獲獎

5歲童被罰站　屏議員批教育處消..

98台斤大西瓜泡水　瓜農冒雨搶..

宜蘭2.5萬付老花眼鏡免費送

更多熱門

相關新聞

嚴防秋行軍蟲疫情　台南市成立監控小組

對台灣農作物會造成嚴重災害的「秋行軍蟲」已流竄北中南，台南市政府正式成立「秋行軍蟲疫情緊急監控處理小組」，6月13日下午並召開第一次緊急會議，市長黃偉哲外出巡視防災工程，副市長許育典擔任召集人，即日起至6月21日，民眾只要發現可疑提供線索經確認，即可獲得1萬元獎勵金。

警傳授密技　聽到4大詞就是詐騙

新北教召勞軍送暖贈慰勞金

台東鹿野、宜蘭大同確定2例秋行軍蟲入侵

教育部自製懶人包防秋行軍蟲肆虐

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

好友爆：謝忻為救阿翔「願退演藝圈」

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

2019下半年「運勢大逆轉」的星座

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面