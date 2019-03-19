成員80多人從農夫到醫生！超狂粉專「每天為你讀一首詩」停擺一年重啟



▲「每天為你讀一首詩」粉專停擺一年後，在今年3月重啟，成員80多人從農夫到醫生都有！（圖／每天為你讀一首詩）



記者林育綾／台北報導

別以為沒人讀詩了，詩人們認真起來連自己都害怕！臉書上超狂粉專「每天為你讀一首詩」擁有10萬粉絲按讚，卻在2017年整整停擺一年多，直到今年3月重新啟動，成員從文壇前輩和新血、農夫到醫生、超商店員和上班族都有。發起人洪崇德是一位七年級末班生，他提到這次重新開始有許多貴人、師長、朋友和讀者幫忙，而且「更有主題和計畫」，目前已規劃半年份進度。被問成員有多少？他笑透露「總共有80幾個人啊！」

「每天為你讀一首詩」在4年多前建立，由一群熱愛詩的年輕人經營，初期只是單純分享自己喜愛的詩，沒想到在文壇掀起一股不小的影響力，也獲得10萬多粉絲肯定按讚，卻在三週年時忽然宣告停止運作。洪崇德說，當時結束，主要是因為很多成員畢業了，有人忙著進研究所、寫論文、入伍、進入職場，「能再為一份無酬工作努力的空間越來越少，大家都疲憊了，所以只能結束。」

從2017年末停擺了一年多，期間一直有讀者或文學圈的朋友、師長希望他們能再努力看看，「後來東華大學的張寶云老師聯繫我們，我們跟他從線上討論，變成線下會面」希望能朝向培育台灣現代詩的評論人才、訓練讀者，也蒐集更多作品的資料庫去努力。

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▲洪崇德認為，詩是觸碰另一個人心靈的方式。（圖／每天為你讀一首詩）

為了重啟這個粉絲專頁，他們先統整以往團隊內有意願參與的人，接著運用人脈，聯繫認識的大學詩社、文學團體學生，還有在地方教新詩的老師們，不知不覺，竟一口氣招攬了80多人，而且成員「五花八門」，他細數：有大學教授、在瑞士讀博士並且教書的研究生、藝術學科研究生、中文華文台文相關專業的大學與研究生、當兵中的，包括義務役跟替代役都有、知名網站員工、職業編輯、醫生、前議員候選人助理、農夫，還有香港詩人、前超商店員等等。

他自己也正在台東服替代役，「大家都是利用業餘的時間做興趣的。」當然如果經營方式和以往一樣，只會重複消耗自己，「做這種文學的義工，總是要有新目標才會有更多動力。」所以在張寶云老師的建議下，決定以每月、每週主題單元的方式來討論。

這跟以往的做法大不同！他興奮解釋，以前只是每個人選一首自己喜歡的詩，透過為什麼這首詩吸引自己，來試著理解新詩筆法，雖然想法不錯，但粉專整體看來各自不連貫，「如果用主題來整合，一樣是做自己喜歡的事、選自己喜歡的詩，讀者讀起來的質感卻大有不同。」



▲粉專重啟後以主題來規劃，3月主打七年級詩人作品。（圖／每天為你讀一首詩／美編、圖片來源：李昱賢／詩作者：徐珮芬）

洪崇德也提到，現在出版業面臨寒冬，他期望所做的事情，能夠為整體環境盡一份心力；而每個加入的人，都有自己期望達成、想透過這裡傳遞的事物。他就從自己的經驗裡發現，其實想接觸現代詩、感興趣的人很多，但很多人的問題是「沒有管道」，所以希望能給大眾一個新的管道，用「比較專業，但不老學究」的方式來跟大眾介紹現代詩。

此外也想介紹更多「年輕的作品」，不僅讓前輩們看、讓年輕人尋找共鳴，也讓更多年輕作家有機會被看見，「不用苦熬多年才能在文壇出頭。」



▲粉專除了介紹「仍影響我們的詩」，也希望提供更多「年輕的作品」。（圖／每天為你讀一首詩／美編：小葵／攝影來源：pixabay）

像是3月的主題以七年級為主，四週分別討論「沒有出詩集的七年級詩人」、「那些想讓你敲碗第二本的七年級詩人」、「七年級女詩人的愛情想像」、「七年級的社會意識」。他說，只看出生年的定義並不是個好定義，但以相鄰的六年級、八年級相比，卻可以聚焦出特定的群象。隨著八年級詩人陸續出道，七年級不再是新生代了，不過告別文藝青年的青澀與浪漫，期待看到更多好作品。

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