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你我都讀過！收錄國文課本40年　詩人吳晟《甜蜜的負荷》傳3代更有味道

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▲▼ 你我都讀過！收錄國文課本40年　詩人吳晟《甜蜜的負荷》傳3代更有味道。（圖／一開始就不孤單Ⅱ）

▲詩人吳晟的作品《甜蜜的負荷》收錄國文課本已40年，傳了3代讀起來更有味道。（圖／一開始就不孤單Ⅱ授權提供）

記者林育綾／台北報導

你我都一定讀過這首詩！由詩人吳晟創作《負荷》（又名：甜蜜的負荷）收錄於義務教育的國文課本裡，至今已有40個年頭！作品描述父親對子女的愛，有不少當年的學子已成了人父、人母，換了心境讀起來更有味道；如今吳晟的兒子吳志寧也成為人父，還將爸爸的詩譜曲變成歌，坦言「現在讀更有感」。在臺灣文學館推廣下，吳晟的詩文走出台灣，翻譯為越南文並於當地出版，讓這份感動傳遞至國際。

▲▼ 你我都讀過！收錄國文課本40年　詩人吳晟《甜蜜的負荷》傳3代更有味道。（圖／記者林育綾攝）

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▲詩人吳晟（中）8日當天在台北「齊東詩舍」出席發表會，親自朗誦詩作《負荷》。（圖／記者林育綾攝）

今年高齡75歲的詩人吳晟在8日出席《甜蜜的負荷──吳晟詩文雙重奏》越南文本新書發表會，在臺灣文學館「齊東詩舍」舉行。現場聚集多位文壇靈魂人物、作家、文化及文學界重要人士，文化部長鄭麗君也到場支持。

《負荷》被收錄於國民義務教育國中一年級（今為七年級）的國文課本中，文字平易近人、讀起來琅琅上口，40多年來仍被流傳。當年身為人父的吳晟，如今已成了祖父，他接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，詩人應當將真實的情感流露，不需要刻意矯情，《負荷》正是因為貼近大眾的真實情感經驗，讓人們讀起來有共鳴的感動，才被廣為流傳，這對他來說也是極大的肯定和鼓勵。

 「當讀者經過歲月歷練累積後，換了身份，例如成為父母，再重新回來讀這首詩會更有感、更有味道。」

▲▼ 你我都讀過！收錄國文課本40年　詩人吳晟《甜蜜的負荷》傳3代更有味道。（圖／一開始就不孤單Ⅱ）

▲吳晟自己也從「父親」升格為「祖父」。（圖／《一開始就不孤單Ⅱ》拍攝於成功旅社）

活動當天在齊東詩舍，吳晟也親自朗讀《甜蜜的負荷》，現場更有越語朗讀版、歌曲版，用不同的語言和方式來詮釋這首詩，都有不同的韻味。

吳晟的兒子吳志寧如今也成為人父，當年他很引以為傲「父親為自己寫詩」，身邊的人也都羨慕他，不過後來一查閱年份才發現，「原來這首詩在我出生之前就寫了！」這個爆料也讓現場笑聲不斷。吳晟解釋，其實當年在創作時「早已把你考量進來了」，這首詩雖然不完全是為兒子而寫的，但也能說是為他而寫的。

吳志寧坦承自己小時候得知真相，一度不平，不過現在自己身為人父，重新讀詩才發現「就像父親說的那樣，是不是為我而寫，已經沒那麼重要了！」它就是一首能夠傳頌三代，所有家長看了都會有感的詩，「特別現在自己當了爸爸，讀了更有共鳴。」吳志寧把詩變成歌，也在現場獻出自彈自唱。

▲▼ 你我都讀過！收錄國文課本40年　詩人吳晟《甜蜜的負荷》傳3代更有味道。（圖／記者林育綾攝）

▲吳晟的兒子吳志寧（右），將父親的詩變成歌，在現場自彈獻唱。

此次的新書發表會，主要是臺文館精選吳晟15篇詩文，翻譯為越南文本並在當地出版之成果。文化部長鄭麗君表示，文學是土地的靈魂，吳晟老師的作品中有許多彌足珍貴對土地的反思，以越南文翻譯出來，帶到越南、走入世界，是非常重要的推動。文化部更承諾，會持續進行文學外譯工作，如今外譯預算更提高2.5倍，譯者駐村計畫也正進行中，期許也支持創作者書寫，讓台灣文學能與更多國家的朋友分享。

吳晟謙遜的說，因為這本書聽到了許多誇讚，覺得恍惚，更覺榮幸，也感謝幕後推動臺越文學交流的陳益源教授。今日的重要意義，並非個人文學重要性，而是臺越文學交流的起端。越南河內國家大學所屬人文與社會科學大學文學系主任范春石也表示，希望之後能持續臺越間的文化交流，並通過吳老師作品思考未來的路。

▲▼ 你我都讀過！收錄國文課本40年　詩人吳晟《甜蜜的負荷》傳3代更有味道。（圖／記者林育綾攝）

▲《甜蜜的負荷──吳晟詩文雙重奏》越南文本新書發表會，現場聚集多位文壇靈魂人物、作家、文學界重要人士，文化部長鄭麗君也到場支持。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 你我都讀過！收錄國文課本40年　詩人吳晟《甜蜜的負荷》傳3代更有味道。（圖／記者林育綾攝）

▲▼吳晟詩文選《甜蜜的負荷》越南文本，收錄中文、越文雙語文。

▲▼ 你我都讀過！收錄國文課本40年　詩人吳晟《甜蜜的負荷》傳3代更有味道。（圖／記者林育綾攝）

影片／吳晟《甜蜜的負荷》3種版本：作家吳晟親自中文朗誦、阮清風越文朗誦、吳晟之子吳志寧演唱。

《負荷》（甜蜜的負荷）

下班之後，便是黃昏了
偶爾也望一望絢麗的晚霞
卻不再逗留
因為你們仰向阿爸的小臉
透露更多的期待

加班之後，便是深夜了
偶爾也望一望燦爛的星空
卻不再沉迷
因為你們熟睡的小臉
比星空更迷人
阿爸每日每日地上下班
有如自你們手中使勁拋出的陀螺
繞著你們轉呀轉
將阿爸激越的豪情
逐一轉為綿長而細密的柔情
就像阿公和阿媽
為阿爸織就了一
綿長而細密的呵護

孩子呀﹗阿爸也沒有任何怨言
只因這是生命中
最沉重
也是最甜蜜的負荷

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關鍵字：吳晟,甜蜜的負荷,負荷,越南,臺灣文學館,齊東詩社,鄭麗君,文化部

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