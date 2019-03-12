重現40年前舊書街盛況！台北牯嶺街「曬書市集」2天限定免費逛

▲台北牯嶺街昔日盛況，這裡曾是有名的「舊書街」。（翻攝圖／「台北城市散步」提供）



記者林育綾／台北報導

台北牯嶺街曾是有名的「舊書街」，全盛時期多達200間書店林立，如今僅剩零星數家，盛況不再。不過今年文總的「城南有意思」活動，將在4月4日至5日於牯嶺街舉辦2日限定的「春日晒書市集」，邀請在地的老書攤、特色圖書館、獨立書店、獨立出版等來參與，還設置大型桌遊區，重現40年前舊書街盛況！

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▲牯嶺街如今僅剩零星幾家舊書店撐著，「松林書局」便是充滿傳奇的一家。（圖／網友陳建宏提供）

牯嶺街是昔日有名的舊書街，如今盛況不如以往，卻仍有零星幾家二手舊書店堅持撐下去，例如「松林書局」便是充滿傳奇的一家，小小店鋪收藏超過10萬冊書籍，最大特色是「四處堆疊」，但無論你想要什麼書，老闆都有辦法找給你！

這條牯嶺街不僅是許多人在求學時期的回憶，充滿歷史和文化的痕跡，也充滿故事與溫度。而中華文化總會（文總）將在今年4月4日、5日於牯嶺街舉辦春日晒書市集，為期兩天邀請民眾來免費玩、免費逛，重新找回閱讀和書香的樂趣。

▲今年4月4日、5日於牯嶺街舉辦「春日晒書市集」，估計將重現當年藝文盛況！（圖／記者林育綾攝）

它們將邀請城南在地的老書攤，特色圖書館、獨立書店、獨立出版、小誌、在地館藏、文具印刷⋯⋯等，還有創新的文青雜誌來參與，更有台灣本土的桌遊業者在現場擺設「大型露天桌遊區」，以及親子講座等活動，融合新舊，重現牯嶺街40多年前繁華的藝文氛圍！

文總表示，期望活動能讓愛書人徜徉於書海中，也歡迎帶孩子前來，讓下一代一起感受濃濃文史記憶的牯嶺街道，同時享受書香與桌遊的樂趣。

▲將邀請城南在地的老書攤、獨立書店等參與，只限2天，民眾能免費玩、免費逛。（圖／中華文化總會「城南有意思」）