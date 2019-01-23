老爸用文青奶茶撩媽！網友串連歪樓，神翻唱Cover詩作





▲用飲料新包裝「撩媽」，發揮創意獲得晚上加菜笑翻網友。(圖／網友授權請勿翻攝，以下同)

消費中心／綜合報導

撩妹技巧日新月異，在這個快速影音當道的時代，居然用飲料包裝文字就可撩妹，甚至賺到帝王蟹與生蠔的故事可就很少見。飲料新包裝還成為網路上熱門的「文字密碼」，從夫妻的日常生活情趣、到IG上的串聯發文，成為近期網路竄紅的討論話題。

平時連交談都很少的老夫老妻，近期卻因一瓶飲料重燃愛火，不僅讓子女們「7pupu」，甚至閃瞎一狗票網友，直呼：「這招要學起來！」近來Dcard一篇文章引發熱議，有網友發文表示，平日不苟言笑的父親竟在家庭群組用詩作傳情，含情脈脈說老媽是彼此生命的終站，肉麻發言讓人雞皮疙瘩掉滿地。但換來老媽滿口稱讚，還說晚上要用帝王蟹與生蠔加菜，還在懷疑是不是夫妻間的暗號，打算要幫自己添個弟弟或妹妹，但打開冰箱一看，真相就此大白。

原來是網友老爸買了瓶飲冰室茶集，照抄上面的詩句，換來老媽稱讚文筆超好，原來一切真相都在冰箱裡，此文一出網友紛紛歪樓，「你準備要有弟弟妹妹了」、「這幾天晚上沒事不要經過爸媽房門口」，還有人直誇爸爸高招，「媽媽要幸福了」，也有網友直讚：「還不是飲料神助攻」。

除了老媽被撩得不要不要外，文青奶茶稱號不是叫假的，有網友就用包裝上的詩作自彈翻唱IG網紅小球詩作，還直誇「我超愛小球的！！」，溫柔慵懶的歌聲盡訴詩作意境，讓人忍不住反覆播放，下方留言狂讚，「超有才、超厲害」、「根本無縫銜接」、「神Cover」，歌唱網友也透露，為了銜接詩作，還特別降了半音詮釋。

簡潔精練的文字組合，引發網友爭相模仿歪樓，意外成為2019年初的「文字熱潮」。