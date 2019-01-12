影／這位「文青運將」15年創作300首詩　半路「有靈感」停車秒寫稿

記者馬叔安／綜合報導

西安計程車司機王濤過去26年生涯中，他創作了300多首詩作，其中有4篇已經出版，他的故事被網友們譽為「現實版的詩和遠方」，他還常將自己寫好的初稿念給乘客聽，一同交流探討，有時候開車到一半突然有了靈感，也會馬上停車紀錄下來，許多乘客都被他打動，主動與他留下聯絡方式。

▲西安運將詩人王濤。（圖／翻攝自三秦網）

「泰山壓我身，事業有了根，婚姻事業興，今世不為空」，這是王濤17歲時寫下的第一篇作品，當時他在家裡幫助下開了個食堂，還沒有結婚，「但我覺得男子漢要認真經營自己的事業和婚姻，這樣才能有好日子」，於是就寫了這首詩。

三秦網報導，43歲的王濤開計程車已經15年，他常常在開車的時候同乘客聊起西安的風景人文、城的人和事，這些都程為了他創作的素材，他在休息時，也會打開自家的老式小書櫃，認真閱讀，學習名家作品，他的作品內容大多是對生活的感悟，也有對家鄉的歌頌和讚美。

▲西安運將詩人王濤。（圖／翻攝自三秦網）

王濤的4首詩歌 在2017年被一位編輯看中，選入詩集出版。在同業眼中，王濤的社交APP群組有自己寫的詩，也有轉載的名家作品，常是運匠大哥們收車回家後仔細地閱讀，補充文青氣息的「藝術電池」。