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吳志揚參選2020立委　陳學聖臉書PO「選擇轉身…」

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▲吳志揚參選2020立委　

▲國民黨不分區立委吳志揚，登記黨內立委初選。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨不分區立委吳志揚18日到桃園市黨部，登記黨內立委初選，強調「從感恩出發、從家鄉做起」投入2020中壢區(第三選區)立委選戰。對於在辦理登記之際，中壢區立委陳學聖臉書發表「讓出自己中壢選區，選擇轉身，向困難、未知挑戰？」一文則表示，陳學聖是國民黨重要的資產，對陳的任何決定都尊重與祝福。

至於，另一位表態也將參加黨內立委初選的市議員魯明哲，吳志揚未正面回應，但表示市議會穩定過半數非常重要，強調現在市議會是監督桃園市府最重要的戰場，議會有穩定過半數，才能對桃園市日益惡化的財政、以及建設延滯做出最強力監督。

吳志揚強調，民進黨執政後倒行逆勢、完全不顧經濟，搞得民生沸騰，自己有責任參選立委撥亂反正，尤其應該在自己中壢家鄉做起，自己曾任兩屆立委、一屆縣長，對中壢規畫非常清楚，最適合在國會為中壢發聲。

而從剛落幕的316立委補選觀察，國民黨每一席都非常危險，自己願意以新人心態，一秉初衷、努力奮鬥，尋求鄉親認同，相信以過去經驗、以及一向被認定踏實勤奮、做事不作秀的性格，才是中壢需要的人才，會義無反顧爭取鄉親認同。

國民黨桃園市黨部指出，今天開始受理桃園市第三選區（中壢區）和第五選區（平鎮、龍潭區）黨內立委初選登記，為了黨內和諧，登記截止後將以協調為主，如協調不成再進行初選。

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關鍵字：國民黨桃園市黨部,2020立委登記,吳志揚,陳學聖

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