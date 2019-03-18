吳志揚登記參選中壢區立委　陳學聖轉戰大溪、八德區

▲國民黨立委陳學聖。（圖／記者黃克翔‎攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨2020立委參選大爆炸，本月18日起開始領表登記，面對黨內同仁有意爭取桃園第三選區（中壢區）立委，國民黨立委陳學聖上午在臉書上表示，「我決定讓出自己中壢選區，選擇轉身，向困難、未知挑戰」。據了解，他將轉戰第六選區選區涵蓋八德區、大溪區、復興區全部與中壢區12個里，挑戰民進黨支持的無黨籍現任立委趙正宇。

陳學聖表示，在316立委補選之後，很明顯可以看到民進黨沒有想像中的弱，而國民黨更沒有想像中的強，所以如果國民黨的優秀人才都過度集中在部份藍營優勢立委選區，不敢開疆闢土，向艱困挑戰，2020總統、立委選舉基本盤是不可能突破，選情更沒有理由樂觀，這是為何願意率先讓出自己選區的最主要原因。

陳學聖18日上午受訪時表示，去年九合一沒人選桃園市長，當時他挺身而出，今年黨內戰將如雲，他不希望好人才都集中在同個選區中，尤其316補選後，發現國民黨沒想像中這麼強，所以他率先禮讓選區，盼打下江山。陳學聖說，目前八德、大溪選區還沒有強將，地方人士希望他在這個選區參選，他會盡力贏取初選。



吳志揚今正式登記參選，並在聲明稿中強調，他擔任過兩屆立委與縣長，最瞭解桃園中壢的發展規劃，也最適合為鄉親在國會發聲，在野的國民黨處境是嚴峻的，每一席次的選戰都很艱困，不能緬懷過往，只有面對挑戰往前奮戰，自己以新人心境與初衷，從為中壢打贏選戰做起，感恩回饋從小長大的家鄉。以鄉親的囑託與指導，為服務與奮鬥的原則。



吳志揚說，他身為立法院國民黨黨團書記長，戰力始終豐沛，希冀藉由投入區域立委選舉，能夠帶動國民黨的氣勢與能量，讓桃園動起來，2020大選國民黨能擊出滿貫全壘打。

▼國民黨立委吳志揚。（圖／記者林敬旻攝）