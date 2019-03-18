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快訊／陳學聖讓出中壢選區　「黨內初選接近自相殘殺」

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▲2018九合一大選專訪挑戰者-陳學聖▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳學聖。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

被視為2020大選前哨戰的第二波立委補選，國民黨僅保住彰化一席立委席次，未來國民黨的佈局備受關注。不過，處在藍營優勢選區立委陳學聖則宣布，要讓出中壢選區，轉身投向未知的挑戰！

陳學聖表示，能從中壢再啟政治生涯，一轉眼深耕十年，要感謝的人太多太多，「今面對黨內初選優秀同志挑戰，不是不能戰，只是可預見這必然會是激烈的纏鬥，甚至接近自相殘殺」，我無法對曾經偕行、幫助過我的人出手，因此幾經思索，我選擇了轉身，雖然這是困難的決定，有負不少鄉親好友的期待，但我會帶著大家的祝福，勇敢投身困難的下一步。

陳學聖提到，特別在316立委補選之後，很明顯可以看到民進黨沒有想像中的弱，而國民黨更沒有想像中的強，「所以如果國民黨的優秀人才都過度集中在部份藍營優勢立委選區，不敢開疆闢土，向艱困挑戰，2020總統、立委選舉基本盤是不可能突破，選情更沒有理由樂觀。」

陳學聖說，這也是我為何願意率先讓出自己選區的最主要原因，希望國民黨從總統到立委，都能夠有一全新的佈局，大家放下私心，團結合作，推出最符合人民期待的團隊，領導台灣走出目前空轉的困境！

陳學聖也說，至於我的下一步會落腳何處，現仍在聆聽各方的建議，一旦明朗具體，一定會第一時間向所有關心我的好朋友報告！大家加油！台灣加油！

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關鍵字：陳學聖,立委,桃園市

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