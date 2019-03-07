桃園鐵路地下化何時完工？　吳志揚勘查進度籲務實加速完成

▲吳志揚勘查桃園鐵路地下化進度。（圖／吳志揚辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園鐵路地下化何時完工？攸關桃園未來的發展，備受關注。前桃園縣長、現任立委吳志揚7日率地方人士，會勘桃園鐵路地下化及中壢火車站改建進度時指出，交通部預計2028年完工，但桃園市政府宣稱2026年完工，中央和地方說法大不同，鐵路地下化既然定案了，就要積極務實去做，不要做虛工延誤。

吳志揚質疑，去年9月交通部鐵道局主辦所謂的先導開工典禮，到底是在開工什麼？鐵路地下化綜合規劃、環評、土地徵收等重要條件，迄今均未通過，何來開工，根本就是作秀、玩弄文字遊戲，請不要混淆視聽。

吳志揚強調，若維持鐵路高架化，嶄新的中壢火車站與捷運去年都已啟用。但改了地下化以後，牽一髮動全局，我們發現政府現在已經亂了腳步，工期一直往後推延將近10年後才能完工，中壢民眾已難忍受。

▲吳志揚勘查桃園鐵路地下化進度。（圖／吳志揚辦公室提供）

陪同的健行里里長劉邦笙，亦藉由會勘當面向鐵道局反應，他說里民最關心的事情就是前站與後站什麼時候才會通，要做就趕快做。若要展現決心，火車站要拆就趕快拆。

鐵道局副局長伍勝園當場承諾，預估在今年10月行政院能夠核定綜合規劃，核定後九年通車（2028年9月完成通車），出席的桃園市捷運局官員表示，機場捷運A23中壢站希望能夠在2026年通車。

吳志揚會勘後做出結論，地下化既然定案了，就要積極務實去做，不要做虛工延誤。訂出了這些時程，就要加快腳步，我們也會強力督促，通車只能提前不能延後。