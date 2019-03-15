陳學聖「給你一個贖罪的機會」守護藻礁　 蘇貞昌：我不能濫用職權

記者羅婉庭／台北報導

國民黨立委陳學聖15日質詢時表示，去年九合一期間，民進黨推動中油觀塘電廠興建，並進行了史上最黑暗的環評會議，他建議「給你一個個贖罪的機會」，請農委會啟動文資法審議程序，行政院長蘇貞昌回應，我不能濫用職權，一切有政府程序。

陳學聖在質詢時指出，在2018年選九合一選舉的時候，桃園市民被當成二等公民，在藻礁的議題上民進黨推動中油觀塘電廠興建，並進行了史上最黑暗的環評會議，以七比三通過。

陳學聖表示，懇求蘇貞昌，「給你一個為錯誤決定贖罪的機會」，讓農委會啟動文化資產保存法審議程序，讓台電大潭電廠天然氣第三接收站停止運行。中油桃園觀塘第三天然氣接收站位於大潭藻礁區，環團更是長期抗議蓋天然氣接收站會破壞藻礁生態。

行政院長蘇貞昌回應，不同意桃園市二等公民的批評，他也不接受這是為了救選情，更不是錯誤決定，政府機關有一定的程序，至於藻礁保護，他也不能依行政院長的職權，決定不要做就不要做，一切都要依政府程序、依法行政，相關部會才有職權。

陳學聖表示，請農委會啟動文資法審議程序，他從擔任桃園縣文化局長以來這10年，對藻礁議題持續關心不會改變，馬英九時代他也是持反對立場，並強調都有歷史資料可以查證。

▲蘇貞昌15日接受質詢。（圖／記者屠惠剛攝）