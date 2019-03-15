　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳學聖「給你一個贖罪的機會」守護藻礁　 蘇貞昌：我不能濫用職權

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

國民黨立委陳學聖15日質詢時表示，去年九合一期間，民進黨推動中油觀塘電廠興建，並進行了史上最黑暗的環評會議，他建議「給你一個個贖罪的機會」，請農委會啟動文資法審議程序，行政院長蘇貞昌回應，我不能濫用職權，一切有政府程序。

陳學聖在質詢時指出，在2018年選九合一選舉的時候，桃園市民被當成二等公民，在藻礁的議題上民進黨推動中油觀塘電廠興建，並進行了史上最黑暗的環評會議，以七比三通過。

陳學聖表示，懇求蘇貞昌，「給你一個為錯誤決定贖罪的機會」，讓農委會啟動文化資產保存法審議程序，讓台電大潭電廠天然氣第三接收站停止運行。中油桃園觀塘第三天然氣接收站位於大潭藻礁區，環團更是長期抗議蓋天然氣接收站會破壞藻礁生態。

行政院長蘇貞昌回應，不同意桃園市二等公民的批評，他也不接受這是為了救選情，更不是錯誤決定，政府機關有一定的程序，至於藻礁保護，他也不能依行政院長的職權，決定不要做就不要做，一切都要依政府程序、依法行政，相關部會才有職權。

陳學聖表示，請農委會啟動文資法審議程序，他從擔任桃園縣文化局長以來這10年，對藻礁議題持續關心不會改變，馬英九時代他也是持反對立場，並強調都有歷史資料可以查證。

▲▼蘇貞昌接受質詢回應反同專法立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌15日接受質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
佩甄穿黑絲短裙現台大上課！露出「胸前一條線」辣翻
網哀嚎！112年歷史「明星花露水」竟停產　生產業者回應了
尤振仲關閉ATP沒有通報？「222個通聯音檔」真相曝光

關鍵字：蘇貞昌,陳學聖,中油觀塘電廠,台電大潭電廠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳敦義首表態：韓國瑜若當總統　不會對不起高雄

吳敦義首表態：韓國瑜若當總統　不會對不起高雄

小英見證「選舉浮橋」淡江大橋動工　 侯友宜：淡水人圓一個未來的夢

藍營太陽vs徵召韓國瑜　 吳敦義：8月全代會就確定候選人

吳敦義掛保證：「龍介仙」進國會一定是優秀立委！

藍營太陽卯起來掃街！朱立倫：若立委「4席全勝」蔡英文無法連任

圖／韓冰、蔣萬安幫掃街「超級狼狽」...鄭世維提早結束拜票行程

影／攤商氣炸！民眾狂擠看「韓蔣配」 韓冰傻眼：謝謝大家

影／爭睹「國民女神」韓冰合體「站神」蔣萬安！三重民眾擠爆夜市

獨／呂學樟積極「搶青」！新竹徵召李明璇對戰「柯建銘子弟」

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

韓國瑜一家三口北上站台　 卓榮泰：三分之二是外地人

黃光芹辭主持棒　郁慕明呼籲韓粉：不要陷韓國瑜於不義

決戰之夜力保郭國文　民進黨「出動三市長」傾全力防守

紐西蘭連環槍擊案釀49死　蔡英文發推特哀悼

新北RailBike宣傳片「深澳灣絮語」驚艷日本　獲影展主席特別獎！

鄭世維選前之夜　漢子、燕子、禿子合體造勢

金門六搶一！洪麗萍偕國會男神造勢　陳滄江「落選退政壇」以示決心

選前之夜柯p丟出震撼彈　拍片「給她支持」立委候選人陳筱諭

王金平總質詢壓軸登場　提出兩岸關係「智慧仙丹」

前年也發生！陳盈蓉表情痛苦發怪聲　 在座官員看傻眼

猿征羅德／兩度對猿開轟　李杜軒：運氣好

韓國瑜一家三口北上站台　 卓榮泰：三分之二是外地人

爆米花牆變打卡美景！統一集團開展「烘焙美學館」7大烘焙名師輪番上陣

美軍測試微型滑翔制導炸彈　將用於特種作戰部隊無人機

霸道夫阻妻化妝出門「0尊重」　上完法律課變暖男天天唱情歌

全台科學園區碩博士薪水曝光　內科平均薪資54K打敗竹科

林書豪高效表現老鷹卻買斷放人？外媒：他實際上沒那麼「優質」

金主夜店尋歡找小模　女星曝演藝圈「潛規則」：真的很恐怖

亂尿尿心虛！犯錯汪塞櫃子　「渾圓美尻」露餡...媽笑翻

Moto RAZR可摺疊螢幕手機規格曝光　經典外型再現

政治熱門新聞

韓冰貼心3舉動 　他：韓國瑜了..

黃光芹哽咽閃辭　韓國瑜回應了

快訊／「反同專法」逕付二讀！

宋楚瑜將參選總統？親民黨回應了

呱吉挺進北市議會感慨　「台派的..

吳敦義：若韓當總統，對得起高雄

阿諾不來　他：韓國瑜負面聲量破..

愛女蘇巧慧首次質詢　蘇貞昌自許..

攤販發財！韓國瑜謝龍介鮪瑜秀

選前之夜！余天藝人牌　鄭世維4..

王世堅：韓冰是國民黨地獄裡面的..

謝龍介麻豆「鮪瑜」秀

政院拍板修刑法　3人以上為「聚..

李佳芬現身遭群眾包圍　空軍一號..

更多熱門

相關新聞

王金平總質詢壓軸登場　提出兩岸關係「智慧仙丹」

立法院今持續總質詢，身為壓軸得前院長王金平，一樣未邀閣員上台，以「回正軌走正道；開大門走大路」為題，大談當前兩岸關係，提出「智慧仙丹」。他指出，國名、主權、憲法、國旗是我們的寶貝，直指台獨是難以實現的假議題，北京當局的促統，對台灣絕對是真壓力。

公務人員酒駕不得升遷？蘇貞昌：不贊成

蘇巧慧質詢老爸「可以問的還很多」　蘇貞昌妙回「那回家再談」

愛女蘇巧慧首次質詢　蘇貞昌自許「地表最幸運老爸」

反同專法遭疑未保障同婚自由　蘇貞昌：希望依政院版專法通過

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 311地震 王金平 衣索比亞空難 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 理科太太 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

感情不順！七爺曝她前世種惡因

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

李宗泫全認了！看過鄭俊英淫片「要女人玩」

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下飛機

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面