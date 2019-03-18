「讓出」中壢選區　陳學聖：316立委補選，民進黨沒有想像中弱

▲陳學聖「讓出」中壢選區，臉書PO文表示，他是惜緣知恩感恩的人。（圖／擷取自陳學聖臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「我決定讓出中壢選區，選擇轉身，向困難、未知挑戰！」2020立委大選，國民黨桃園市黨部18日開始，受理第三、第五選區黨內立委參選人登記。現任中壢區立委陳學聖於臉書宣布「讓出」中壢選區並表示，316立委補選之後，可以看到民進黨沒有想像中的弱，而國民黨更沒有想像中的強，期2020大選國民黨從總統到立委，能有全新的佈局。

陳學聖今天在臉書以「讓則尊卑和睦、忍則眾惡無喧」為題Po文指出，決定「讓出」自己中壢選區，選擇轉身，向困難、未知挑戰！陳學聖文內說，他是惜緣知恩感恩的人，能從中壢再啟政治生涯，一轉眼深耕10年，要感謝的人太多太多。

今面對黨內初選優秀同志挑戰，不是不能戰，只是可預見這必然會是激烈的纏鬥，甚至接近自相殘殺，我無法對曾經偕行、幫助過我的人出手，因此幾經思索，我選擇了轉身，雖然這是困難的決定，有負不少鄉親好友的期待，但我會帶著大家的祝福，勇敢投身困難的下一步。

▲陳學聖臉書Po文表示，「讓出」中壢選區。（圖／擷取自陳學聖臉書）

陳學聖進一步表示，特別在316立委補選之後，很明顯可以看到民進黨沒有想像中的弱，而國民黨更沒有想像中的強，所以如果國民黨的優秀人才都過度集中在部份藍營優勢立委選區，不敢開疆闢土，向艱困挑戰，2020總統、立委選舉基本盤是不可能突破，選情更沒有理由樂觀。

而這也是我為何願意率先讓出自己選區的最主要原因，希望國民黨從總統到立委，都能夠有一全新的佈局，大家放下私心，團結合作，推出最符合人民期待的團隊，領導台灣走出目前空轉的困境！