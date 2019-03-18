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帆布、塑膠網+超輕土穿上身　長女整體造型秀有看頭

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▲長榮女中餐旅群科、家政群科的成果展移師到戶外，在台南火車站後站旁的百貨廣場，以快閃的方式呈現，令人驚豔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長榮女中餐旅群科、家政群科的成果展移師到戶外，在台南火車站後站旁的百貨廣場，以快閃的方式呈現，令人驚豔。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

把珍珠奶茶做成吃的布丁、將帆布、塑膠網、超輕土製成美麗的衣裳與飾品，長榮女中餐旅群科、家政群科的成果展，秀才藝也秀創意，今年該校將展場移師到戶外，在台南火車站後站旁的百貨廣場，以快閃的方式呈現，令人驚豔！

▲長榮女中餐旅群科、家政群科的成果展移師到戶外，在台南火車站後站旁的百貨廣場，以快閃的方式呈現，令人驚豔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

以培養技術人才著稱的長榮女中，學生歷經3年的學習，現正展開成果驗收。今年有別以往，將畢展移師校外分批快閃，與民眾分享教學成果。美容科、時尚造型科、時尚模特兒科展現的是整體造型功力，從頭到腳，包括髪型、彩妝、指甲及人體彩繪、服裝、鞋子、所有的配件飾品，全都是學生手工製作，除了一般常見服裝布料、飾品材料，學生也運用各種特殊素材，挑戰高難度的縫製技巧。

▲長榮女中餐旅群科、家政群科的成果展移師到戶外，在台南火車站後站旁的百貨廣場，以快閃的方式呈現，令人驚豔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次展演的作品風格多元又炫目，有狂野的印地安風、充滿未來感的科技風，有學生採用遮雨棚的帆布做全身造型，將各色帆布巧手縫成花朵、蝴蝶結等飾品，化身為可愛的花仙子；也有學生將圍籬笆、種菜用的黑色塑膠網噴成各種顏色，折製成服裝上的配件，另外還有學生運用超輕土捏塑成馬甲、頭飾呈現巴洛克仕女風，而美容科與米蘭髮型合作的組別，則在現場大玩髮型Live秀。

▲長榮女中餐旅群科、家政群科的成果展移師到戶外，在台南火車站後站旁的百貨廣場，以快閃的方式呈現，令人驚豔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，餐飲管理科及觀光事業科，則在現場提供創意茶點供民眾試吃品嘗。學生們將台南知名的波霸奶茶做成用湯匙舀的布丁，試吃過的民眾表示：鮮奶、紅茶比例調配得恰到好處，互相陪襯而不搶了彼此的香氣，而波霸則非常香甜Q彈，味道及口感非常獨特且美味。

長女校長蔡玉敏指出，往年成果展都在校內舉辦，今年走出校園，無非是希望訓練學生膽量及臨場應變的能力，近年，學校也積極將教學資源與各界分享，與產官學界合作，協助公部門、農會、社福團體、學校、產商業界等單位，提供美妝美髮、餐點創作等服務或教學，希望創造多贏，也讓學生開啟多元視野，技藝學習更具市場競爭力。

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關鍵字：長女,造型,看頭,快閃

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